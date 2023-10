Elina Pähklimägi: pärast 20 aastat näen kooli täiesti teistsuguse kohana

13. oktoobril esietendub Rakvere teatris Elina Pähklimäe lavastatud "Klassis", mis võtab vaatluse alla hariduse andmise ja saamise keerulise tee. Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus sõnas Pähklimägi, et Eesti koolisüsteem on 20 aastaga, mil tema veel koolipinki nühkis, väga palju muutunud.

Näitlejaks õppinud Pähklimägi leiab, et on kaht tüüpi näitlejaid: need, kellel on kalduvus lavastaja ambitsiooniks, ja need, kel seda pole.

"Minu kursusel olid lavastajaks õppijad ja dramaturgid ning mina ei saanud kooli ajal võimalust lavastada. Aga ühel hetkel, kui leiad mingi materjali, saad eru, et sul on sisemine tung seda teha. Sa tead täpselt, mis peab olema laval, kes on need näitlejad, sa tead seda lõhna, valgust... kõike," rääkis Pähklimägi.

Lavastaja juures peab Pähklimägi oluliseks kannatlikkust ning võimet näitlejale tema sooritusi tagasi peegeldada. "Klassis" trupil, kuhu kuuluvad näitlejad Imre Õunapuu, Jaune Kimmel ja Rainer Elhi, on lavastaja sõnul tekkinud väga hea klapp.

"Nad on asjaga väga kaasas, nad pakuvad, nad arutavad. Meil on hääled ka päris kõrgele läinud, aga mitte sellepärast, et kellegi arvamus on olulisem, vaid see on kirglikkus, millega sa kaitsed oma kogemust, oma arvamust ja see on väga lahe," tõdes ta.

Kultuuritsaade "OP" Autor/allikas: Georg Savisaar / ERR

Lavatuse sündmustik hakkab hargnema kui üheksa-aastase poisi vanemad kutsutakse kooli, sest õpetaja hinnangul ei saa laps klassis hakkama. Mõlemal vanemal on seljataga ränk koolitrauma ning nad on äsja lahku läinud. Järgneb kolmepoolne kokkupõrge. Pähklimäe sõnul pakub lavastus äratundmishetki kõigile, sest meil kõigil on oma isiklik koolikogemus.

"Mu enda tütar käib kolmandas klassis ja ma olen uuesti kooli läinud, see on hoopis teistsugune kogemus, kui mul endal oli, aga mind ikkagi saadab teatav ärevus. Kui on lapsega arenguvestlus, siis ma nagu ootan kogu aeg, et mis siis valesti on. Ja kui siis selgub, et ei olegi mitte midagi valesti, tuleb see mulle üllatusena."

"Pärast 20 aastat näen ma kooli absoluutselt teistsuguse kohana. See on väga huvitav. Ka minu algklassid olid ülimalt helged, aga vahepeal olid ikka väga keerulised aastad ja ma vahetasin ka aastaks kooli," rääkis Pähklimägi.

Koolivahetuse põhjuseks oli koolikiusamine. "Ma olin hea õpilane, aga ma ei olnud väga populaarne. See oli selline tüdrukutevaheline verbaalne kiusamine ja minu viga oli see, et ma ei rääkinud sellest oma vanematele. Ma ei osanud sellest rääkida. See läks minu jaoks nii hulluks, et ma ei tahtnud kooli minna," meenutas ta.

Lavastuses "Klassis" ei ole Pähklimägi sõnul häid ega halbu tegelasi, vaid kõiki näidatakse inimlikust perspektiivist. "Üldiselt me ju eeldame, et õpetaja on selline guru, kellel on alati superpäev. Ta tuleb ja tahab sinu last õpetada ja tal ei ole eraelu, ta ei ole väsinud. Selles lavastuses me näeme nii õpetaja inimlikku poolt kui ka lapsevanema oma."