Galerii: Rakveres esietendub lootusest ja elu imest rääkiv "Hääl minu sees"

Ameerika nüüdiskirjaniku Adam Rappi kirjutatud näidend on lugu Yale'i ülikooli kirjandusprofessori ja tema tudengi ootamatust sidemest. Loo tegelased elavad oma elu raamatutes. Nad loevad palju ja on kirjanduse abiga endale loonud rafineeritud maailma, mis on põnevam ja vaimsem kui reaalsus nende ümber. Kuid isegi siis, kui läbi on loetud kõik teosed ja tekib arvamine, et teame, kuidas maailm toimib, jääb alati mingi inimlik või jumalik moment, mida ratsionaalselt seletada pole võimalik.

Lavastaja Mait Jooritsa sõnul on huvitav, kui midagi jäetakse ütlemata või tehakse seda vaid vihjamisi. "Kui sa saad aru, et öeldakse üht, aga mõeldakse hoopis teist. See ehitab saladuse, pinge," kirjeldas ta.

Adam Rappi näidend on Jooritsa sõnul terviklikult ja põhjalikult komponeeritud teos. "Avanevad üha uued kihid, mille peale esialgu ei tulnudki ja mis kõlksuvad kokku eelmiste kihtidega. Pidevalt lisandub midagi uut," rõhutas lavastaja.

Autor Adam Rapp, tõlkija Triin Sinissaar, lavastaja Mait Joorits (Eesti Noorsooteater), kunstnik Getter Vahar, helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa, valguskujundaja Märt Sell ning foto- ja videokunstnik Siim Loog.

Osades Tiina Mälberg ja Karl Robert Saaremäe (Must Kast).