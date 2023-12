Galerii: Rakvere teatris tuuakse "Kessu ja Tripi" seiklused taas vaatajate ette

Urmas Lennuki dramatiseeringus on Kessu ilma isa ja õdede-vendadeta kasvav laps, kelle ema on kogu aeg tööl või väsinud. Nii peab Kessu palju aega üksi veetma. Tema suurim soov on kohtuda oma isaga, aga nagu ema ütleb, ei kasva isad puu otsas. Nõnda leiab ta tsirkuseraamatust endale sõbraks Tripi, kellega koos ehitatakse supramaagi aparaat, käiakse poes kõveraid joonlaudu ostmas ja koristatakse tuba sassi. Vaatamata põnevatele seiklustele jääb Kessu südamesse igatsus isa ja koos veedetud aja järele emaga.

Lavastaja Eili Neuhaus leiab, et lavastus pakub ka äratundmist paljudele vanematele. "Lastel on rikkalik fantaasia ja kujutlusvõime, mille abil puudujääke korvatakse. Tripp pakub Kessule turvatunnet ja kindlust, kuid samal ajal aitab tal ka mõista, et ükski unistus ei täitu ilma usalduse ja üksteisest lugupidamiseta," sõnas ta.

Lavastuses kõlavad originaalmuusikaga laulud, mille sõnade autor on Urmas Lennuk, viisid on seadnud Hando Põldmäe.

"Kessu ja Tripi" autor Robert Vaidlo, dramatiseerija ja laulusõnade autor Urmas Lennuk, lavastaja Eili Neuhaus, kunstnik Reili Evart, valguskujundaja Märt Sell. Osades Tuuli Maarja Möller, Madis Mäeorg, Silja Miks ja Johannes Richard Sepping.