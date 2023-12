"Kessu ja Tripp" on lugu lapse igatsusest ema ja isaga koos olla

Rakvere teatris lavale toodud "Kessu ja Tripp" on Urmas Lennuki dramatiseering Robert Vaidlo samanimelisest lasteraamatust. "Kessu ja Tripp" on tööga ülekoormatud üksikemaga kasvava Kessu lugu, kus segunevad reaalsus, unenäod ja unistused. Lavastaja Eili Neuhaus soovis vaatajale anda sõnumit, et lastesse pole vaja liiga kiiresti suhtuda kui täiskasvanutesse.

"Võibolla me täiskasvanutena oleme ootused laste suhtes liiga kõrgeks ajanud," ütles lavastaja Eili Neuhaus. "Me peaksime laskma neil mängida ja koos nendega mängima. Ja läbi koosmängimise ja läbi lapsepõlve õpivad nad aru saama, et elu pole ainult lust ja lillepidu."

Emale üllatuseks nutiseadmetest rohkem raamatuid armastavat Kessut mängib Tuuli Maarja Möller. Kuna jõuluetendustel lähevad näitlejad ka laste sekka, saadakse vaatajatelt vahetut tagasisidet.

"Nad ütlevad, et neil on väga huvitav," ütles näitleja Tuuli Maarja Möller. "Kõige naljakam on poeskäik, kõik need naljakad küsimused ja see, et poemüüja saab pahaseks."

"Muidugi tekitab küsimusi ka see tikutõmbamine," lisas Möller. "Nad on küsinud, miks ma seda tegin, sest nad teavad, et ei tohi. Isegi siis, kui nad on mõnikord mõelnud, et see on ahvatlev, ei tohi seda siiski teha. Nii et selles loos on ka väikesed meeldetuletused neile."

""Kessu ja Tripp" on lugu sellest, kuidas osata igas vanuses hinnata lapselisust," ütles Johannes Richard Sepping, kes tsirkuseraamatust pärit artist Tripina teeb oma uues koduteatris Rakveres esimese rolli.

"Tegelikult vaatamata sellele, mis meil siin toimub, on maailm väga tore ja mänguline paik," ütles näitleja Johannes Richard Sepping. "Seda võiks enda sees hoida. Just seda lapselisust ja mängulisust ning maailma avastamist."