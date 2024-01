Galerii: Rakvere teatris algasid August Gailiti "Karge mere" proovid

Gailiti 1938. aastal ilmunud romaani sündmused viivad vaatajad maailmast eraldatud saarele, kalurite ja hülgeküttide kogukonda. Karmides tingimustes elavaid inimesi sunnib meri pidevale olelusvõitlusele, kuid selle taustal tuleb saarerahval silma vaadata ka oma unistustele, suhetele ja saatuse keerdkäikudele.

"Olgugi et tegemist on romaaniga, mille tegevus on seotud läbinisti merega, siis minu jaoks tähistab sõnapaar "karge meri" pigem mingisugust tunnet, millele küüsi taha ei saa," sõnas lavastaja Elar Vahter. "Tõlgiksin sõna "karge" armastuseks ja sõna "meri" inimeseks. See on armastuse rock'n'roll ühel väikesel Eesti saarel, kus merega piiratud mõistusega inimesed otsivad varju ja sooja külmade ja metalsete helide tuules," jagas lavastaja loo tausta.

Osades: Tuuli Maarja Möller, Silja Miks, Madis Mäeorg, Peeter Rästas, Laura Niils, Hans Kristian Õis (külalisena).

"Karge meri" esietendub Rakvere Teatri väikeses majas 15. märtsil 2024.