Elar Vahter: Eduard Vilde "Kippari unerohi" on üllatavalt kaasaegne tekst

Ida-Virumaa projektiteater Epiloog toob Elar Vahteri juhtimisel lavale Eduard Vilde klassika "Kippari unerohi". Klassikaraadio saates "Delta" sõnas lavastaja, et Vilde tekst on üllatavalt kaasaegne ning käsitleb ka näiteks vaimse tervise probleeme.

Tegemist on tänavu kevadel loodud teater Epiloogi esimese lavastusega. "Idee oli väga lihtne, et oleks platvorm, kus teha head teatrit vabakutselisena ehk projektiteatrina. Juhuse või õnne tahtel sai sellest Ida-Virumaa esimene projektiteater," sõnas Vahter.

Teatri manifest kui selline on Vahteri sõnul veel kirjutamata, kuid inspiratsiooni projektiteatri loomiseks saadi eelmisest Ida-Virumaal tehtud teatriprojektist, rännaklavastusest "Põlevkiviõli". "See oli sotsiaalne projekt, praegune lugu, Eduard Vilde "Kippari unerohi" on justkui Eesti klassika. Ma arvan, et me oleme hetkeseisuga väga avatud ja saame olema väga laiapõhjalise repertuaariga," sõnas lavastaja.

"Kippari unerohi" kuulub Vilde algusaastate loomingu hulka, mil kirjaniku suurteosed olid veel kirjutamata. "Selles on selline põnevikuline maitse. Ta on üllatavalt kaasaegne, seal on väga tugevad seosed vaimse tervise ja inimese üksildusega. Me satume tihti hätta armastuse ja läheduse otsimisega ja siis kipume kompenseerima seda kas raha või mingite muude vahenditega, olgu selleks kas alkohol või uimastid," tutvustas Vahter.

Lavastus kommenteerib ka kaasaegset kapitalistlikku ühiskonnakorraldust. "Me täna usume ja arvame, et kõik on rahaga ostetav. See on ka meie loos väga tugevalt sees, et raha nimel me oleme valmis tegema absurdseid meeletusi," sõnas Vahter. "Seal on harukordselt veidrad tegelased. Võiks isegi öelda, et see on musternäide sellest, kui veidralt saavad inimesed armastuseuimas käituma hakata. Inimhing on valmis ületama kõik maad ja mered, et ihaldatud objekt kätte saada," lisas ta.

Läbi kaasaegse tõlgenduse tuuakse Vahteri sõnul Vilde lugu tänasele vaatajale lähemale. "See aitab tervislikult nii nooremal lugejaskonnal kui ka neil, kes ei ole Vilde loominguga nii sina peal, aru saada, õppida lugema neid metafoore, mis ridade vahel on kirjas. See on väga vajalik tõlkida neid kaasaja keelde ja sellega teater Epiloog väga pingsalt tegeleb."

Lavastust "Kippari unerohi" mängitakse Purtse kindluses kümnel korral. Esietendus toimub 31. juulil.