SUUR ÜLEVAADE | Algaval teatrisuvel jõuab lavale varasemast vähem uuslavastusi

Kui eelmisel aastal toodi välja 43 uuslavastust ning üle-eelmisel 44, siis sel aastal jääb arv esialgsetel andmete põhjal napilt alla 40. Lisaks uuslavastustele on mängukavas ka mitukümmend varasematel aastatel esietendunud lavastust.

Käesolev ülevaade on koostatud Eesti Teatri Agentuuri kodulehe ning piletimüügikeskkondade põhjal. Nimekirja jõudsid lavastused, mille juures on märge, et tegemist on suvelavastusega. Seega ei ole välja toodud teatrite aastaringsesse reperutaari kuuluvad lavastused, mida ka suvel mängitakse.

Kaardile märgitud lavastuste kohta saab põhjalikku infot, kui klõpsata ikoonidele. Kollase ikooniga on märgistatud tänavu esimest korda publiku ette jõudvad tükid, sinise ikooniga on tähistatud varem publiku ette jõudnud teosed.

Lavastuste puhul, mis rändavad üle Eesti, on kaardil ära märgitud vaid esimene mängukoht.

Selleks, et ikoonid ei läheks üksteise taga kaduma, tasub kaarti all nurgas asuva plussmärgi abil suurendada.

HARJU MAAKOND

Teater Sagittario "Kalevipoeg" (Uuslavastus ehk UL)

Ajateater "Taani printsi vaim" (UL)

1Teater "Vana armastus" (UL)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Eesti Vabaõhumuuseum "Tähemõrsja" (UL)

Kellerteater "Da Vinci kood" (UL)

Kinoteater "Romula ja Julia" (UL)

R.A.A.A.M. "Orgia" (UL)

Kalamaja suveteater "Üksainumas armastus (kergelt koletu lugu Kalamajast)" (UL)

Loodeteater "Laternate aeg" (UL)

MTÜ Banaanikala "Roosad prillid" (UL)

Eesti Draamateater "Rahamaa"

Tartu Linnateater "Suudlused"

Teater Nuutrum "Öökuninganna"

R.A.A.A.M. "Viimase Pärsia keisri mõrv"

Theatrum "UFO"

1Teater "Tutvumiskuulutus"

HIIU MAAKOND

Viscosa kultuuritehas "Jänki seiklused Hiiumaal" (UL)

Viscosa kultuuritehas "Mere laul"

Memory Pictures "Kuradi naabrimees" (UL)

IDA-VIRU MAAKOND

Teater Bel-Etage "Roosivõti" (UL)

JÄRVA MAAKOND

Piibe teater "Stahli grammatika"

Kesköö "Võluöö ulgumerel"

LÄÄNE MAAKOND

Iloni Imedemaa, Piip ja Tuut teater "Piip ja Tuut otsivad Ilonit" (UL)

Vana Baskini teater "Viimane vaba suvi" (UL)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Saueaugu teatritalu "Puusselööja ja pilviskäija" (UL)

Vormsi vallavalitsus "Vormsi lugu" (UL)

Saueaugu teatritalu "Vereliin" (UL)

Eesti Draamateater "Üks helevalge tuvi"

Saueaugu teatritalu "Kotka tee taeva all"

Sundown Entertainment "Pink päikesepaistel"

LÄÄNE-VIRU MAAKOND

Teater Nuutrum "Süütu" (UL)

Wolf Events "Vihmana ma sajan" (UL)

Piibe teater "Teemaja paks" (UL)

Piibe teater "Viimane metsavend" (UL)

Teater Nuutrum "Naisteranna needus"

Rakvere Teater "Lahkumine"

Jäneda pullitalliteater "Draama Liivimaal"

PÕLVA MAAKOND

Lutsu teater "Marss. Võrukeelne suvelavastus" (UL)

Lutsu teater "Kartuli kuningriik" (UL)

Müüdud Naer "Ääremaal"

Thors Films "Rohelised niidud"

Alle-Saija teatritalu "Pikk tee koju"

PÄRNU MAAKOND

Kesk-Eesti teatritrupp, Pihlakse, Pikavere kultuurikoda "Arkaadia teel. Metsavenna pruudi lugu" (UL)

Pärnu suveteater "Kuld" (UL)

Tõstamaa suveteater "Häärber" (UL)

Tõstamaa suveteater "Ottabeth"

Skene Katus Kunstile "Kes kardab Virginia Woolfi?"

SAARE MAAKOND

Kuressaare Teater "Tormide poeg" (UL)

Point "Dora Mia" (UL)

TARTU MAAKOND

Tartu Uus Teater "TAPTY1985. Laskumine orgu" (UL)

Vanemuine "Richard III" (UL)

Teatribuss "Kardemoni linna röövlid ja rahvas" (UL)

Must Kast "Stseenid ühest abielust Ingmar Bergmani tekstile ja ühest spordivõistlusest John Cage'i muusikale" (UL)

Wolf Events "Isad ja pojad"

Emajõe Suveteater ja Karlova Teater "Üksildane lääs"

Lendteater "Suveöö unenägu"

Eesti Draamateater "Rahamaa"

Alatskivi loss "Öö õigus"



VILJANDI MAAKOND

Temufi "Ma armastasin sakslast" (UL)

Temufi "Oskar Luts ehk Laul igavesest õnnest"

Ugala "Kondas ja maasikasööjad" (UL)

Ugala "Viljandi lood: Jaan"

VÕRU MAAKOND

Seto Kuninglik Teater "Seto odüsseia" (UL)



RÄNDLAVASTUSED