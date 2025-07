Kadrina nostalgiakeskuses astub lavale Eesti kogukaim naine

Kadrina nostalgiakeskuses käivad viimased ettevalmistused, et tuua kolmapäeval vaatajateni Piibe teatri uuslavastus "Teemaja paks". See on lugu Eesti kõige raskemast inimesest, Kadrinast pärit Alviine Pedriksist, keda mängib Margus Prangel.

Enam kui 320 kilo kaalunud Alviine Pedriks elas eelmise sajandi esimesel poolel. Fantaasia sugemetega kogukast naisest rääkiva loo autor ja lavastaja on Arlet Palmiste. Tema soov oli tuua vaatajani finantsraskusteste tõttu end raha eest näitama pidanud traagilise saatusega naisest humoorikas ja südamlik lavastus.

"Need on kõik tõestisündinud lood. See kasulaps võetigi temalt ära, kui ta kaotas sissetuleku. Siis ta läkski tsirkusesse, et saada oma kasulaps, oma tugi ja armastus, tagasi ja ta saigi selle tagasi," sõnas Palmiste.

Peaosas on Margus Prangel, sest lavastaja ei julgenud ühelegi naisnäitlejale paksu proua rolli pakkuda. Palmiste hinnangul on peaosalises peidus ka repliike, mis tulevad ka autorile üllatusena.

"Margus Prangeli hääle valdamine - see, kuidas ta häält valitseb, on väga nauditav vaatajana kõrvalt. See on väga kihvt ja muidugi need väikesed "vahekõllid", mis iga kord kuskilt uutmoodi tulevad, hoiavad trupi erksana, et "oh, mis ta jälle ütles?". See on väga tore," lausus Palmiste.

Lavastaja sõnul leiab vaataja loos erinevaid seoseid tänapäevaga. Näiteks selle, et ka praegu on ju osa inimesi nõus maksma, et vaadata teiste inimeste igapäevast elu.