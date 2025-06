Tanel Jonas: Shakespeare'i "Richard III" mõjub väga tänapäevaselt

Vanemuise suvelavastuse peategelaseks on Inglismaa kuningas Richard III, kes troonile pääsemiseks ja võimu haaramiseks ei kohku tagasi ühegi teo ees. Valimistulemuste võltsimine ei ole probleem ning ka veresidemed ei takista ihaldatud krooni eest võidelda. Peaosa mängib näitleja Ken Rüütel, kelle hinnangul on "Richard III" üks Shakespeare'i paremini kirjutatud näitemänge.

"Ma käisin kunagi söömas uhkes restoranis ja seal oli üks magustoit – jäätis koos oliiviõliga – ja ma ei olnud seda kunagi proovinud, see tundub veider, et kuidas sa niisugust asja proovid koos ja mulle üldse ei maitsenud see. Aga see toiduelamus oli sellegipoolest elamus. Mulle tundub, et selle tükiga on tegelikult sama asi. Inimestel, kes tulevad seda vaatama, võiks tekkida sarnane elamus – üldse ei meeldi, mida see mees teeb, aga ma millegipärast elan talle kaasa," rääkis Rüütel.

Suvelavastuse tarbeks on näitemängu algset versiooni kärbitud ja loobutud sellest, mis praegusel ajal nii kõnekas pole. Lavastaja Tanel Jonase sõnul on siiski ka lavaversioonis alles palju Shakespeare'i ning ka lugu ise mõjub tänapäevaselt.

"Me oleme erinevaid tegelasi natukene kokku kirjutanud, et see lugu oleks natukene selgem, natukene kompaktsem ja ütleks võib-olla meie inimesele rohkem. Meie räägime sellest, kuidas ärevatel aegadel võib ambitsioon muunduda, natukene väärastuda ja hakata levima inimeselt inimesele. Kuidas see võib viia mitte sellisesse kohta, kuhu maailm peaks minema, vaid ühte teise, ühte palju tumedamasse kohta," kommenteeris lavastaja.

Vanemuine mängib suvelavastust seekord Raadil lennuangaarides ja laval kasutatakse näiteks ka live-kaameraid. "Sellises suures ruumis on võimalik läbi kaamera näitlejat vajalikel hetkedel võimendada, et inimesed näeksid lähedalt tema miimikat, emotsioone, et see oleks läbi selle tõstetud," märkis Jonas.

Ühtlasi on "Richard III" ka Jonase esimene lavastus Vanemuise teatri draamajuhina. Rüütel rääkis, et Jonas on lavastajana väga heas vormis ning suvelavastus võiks anda väikese eeltakti uuele hooajale. "Ta suunab, sest näitlejal ei ole vaja, et mulle keegi ette teeb, ma tahan ise luua rolli ja tükki. Ma arvan, et "Richard III" ei jää kujundama seda hooaega, sest muidu see oleks kõik väga üksluine. Aga ma arvan, et see aktuaalsus ja selline põlemisega tegemine, see võiks jääda küll kujundama," märkis Rüütel.

"Richard III" esietendub Tartus 26. juunil.