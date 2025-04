Ken Rüütel: kuigi ma ei tööta auhindade pärast, on tore pai saada

Tänavu pälvis Rüütel auhinna lavastuse "Päevaraamat" eest. Loo keskmes on kaks väikest kaksikvenda, kes viiakse vanaema juurde sõja eest ohtusse kohta peitu. Rüütli tegelase kaksikvenda mängib Veiko Porkanen ning teksti esitavad nad publikule korraga.

"See oli väga konarlik protsess. Alguses kui Ringo selle mõtte välja käis, oli see proovides kohutav – üks rääkis liiga kiiresti, teine koperdas kuskil. Kuu aega mässasime sellega, juba olime lootused maha matnud, aga siis otsustasime, et proovime esimest seitset stseeni ja vaatame, kuidas läheb. Kõik need intonatsioonid, pausid, tempod, kuidas me räägime, need tulid lihtsalt läbi tehes. See salvestus ajju, verre," kirjeldas ta prooviprotsessi. "Selles mõttes saime väga lähedaseks ja ma peangi Veikot oma uueks vennaks. See prooviprotsess ühendas meid väga."

Sel nädalal jõuab Vanemuises lavale briti kaasaegse näitekirjaniku Martin Crimpi võimumäng "Magavad mehed", mis on kaasaegne versioon Edward Albee' paljumängitud kultusnäidendist "Kes kardab Virginia Woolfi".

Rüütli sõnul on Crimp väga huvitav kirjanik. "Ta purskab oma ideed välja. See materjal on väga-väga keeruline. Ta ei taha üldse analüüsile alluda, on kuidagi impulsiivne, hästi tunnetuslik," kirjeldas ta. "Analüüsimise perioodil hoidsid vahepeal kõik peast kinni ja mõtlesid, et issand jumal, kuhu me sellega jookseme – on meil kuskil väike valgusepilu, et üldse välja tulla? Õnneks me leidsime selle. Nüüd on kõik hästi," kinnitas näitleja.