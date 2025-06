Pildid: Vanemuine toob Raadi lennuangaarides lavale "Richard III"

Kroonide mäng kahes vaatuses arutleb, miks kasvab vahel sirgest võsust kõver puu. Keegi ei sünni siia ilma kurjana, ometi on maailmas alati elanud neid, kelle elu ja teod räägivad vastupidist.

"Hoolimata sellest, et see kirjutati ju enam kui 500 aastat tagasi, on selles näidendis väga suur vägi, ta mõjub värskelt ja kaasaegselt. See on lugu, mis näitab, kuidas võimuiha võib inimeses hävitada kõik, mis on hea ja kaunis. Võim peaks olema eelkõige tajutud vastutus. Kahjuks meie peategelane seda ei mõista ja näeb võimu ainult võimalusena. Lisaks on Shakespeare'i tekst väga vaimukas ja Richard, kes mingis mõttes on antikangelase etalon, on äärmiselt huvitav ja vastuoluline tegelane – kui vaja, siis karismaatiline ja veetlev, kui vaja, siis halastamatu," tutvustas lavastaja Tanel Jonas.

Lavastuse liikumisjuht on Rauno Zubko. "Liikumise loomisel lähtusin just sellest: võimu ja ahnuse kasvades kaotatakse järk-järgult inimlikkus, hääbuvad empaatia ja eetika, kuni alles jääb vaid instinktidel põhinev loomalik ellujäämine. Nii saab lavaline liikumine osaks loo tumedast pingest ja iseloomustab, kuidas väärtused murenevad võimu nimel," rääkis ta.

Muusika lõi lavastusele Veiko Tubin, kellele pakkus materjal põnevat väljakutset. "Nuputamist on pakkunud see, kuidas tõlgendada Shakespeare'i ajastut tänapäeva helikeelde ning luua kõlade ja muusikaga näitlejatega ning tekstiga haakuv helide maailm. Tekst mõjub tänapäevas üllatavalt värskena ning seda sama põhimõtet olen proovinud jälgida ka lavastuse jaoks muusikat kirjutades," kommenteeris Tubin.

Lavastuses kasutakse ka kolme suurt ekraani ja kaameraid. "Publik on lavale lähedal. Video on lavastuses pigem tegevusi toetav. See aitab teatud hetkedel tegelastele lähemale tulla, mõningaid detaile esile tuua. Loodame videoga aidata kaasa lavastuse visuaalsele ja sisulisele tervikule," selgitas lavastuse videokujundaja Juho Porila.

Lavastuses mängivad: Ken Rüütel, Kaarel Pogga, Veiko Porkanen, Reimo Sagor, Jüri Lumiste, Margus Jaanovits, Piret Laurimaa, Liisa Pulk, Maria Annus, Liina Tennosaar, Pirte-Laura Lember, Theodor Tabor, Markus Truup, Marko Leht jt.

Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits, liikumisjuht Rauno Zubko, helilooja Veiko Tubin, valguskujundaja Mari-Riin Paavo (Ugala) ja videokujundaja Juho Porila.

Suvelavastust mängitakse Raadi lennuangaaris kokku kaheteistkümnel korral kuni 13. juulini.