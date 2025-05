Vanemuise kontserdimaja asub juhtima Eve Alte

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro sõnul otsiti Vanemuise kontserdimajale juhti, kes tunneks väga hästi Eesti kultuurimaastikku ning kel oleks ka teadmisi ja kogemusi strateegilise juhtimise vallast.

"Eve Alte puhul jäi silma see, et temas on olemas väga olulised omadused, mida kontserdimaja juht oma töös vajab. Ta on juhtinud pikalt Rakvere Kultuurikeskust ning tema eestvedamisel on Rakvere kultuurielu olnud heades kätes. Kultuurikeskuse juhina on Eve tuttav strateegilise juhtimise, administratriiv- ja personalitöö ning kõikide teiste kultuuriasutuse edukat juhtimist vajavate valdkondadega. On rõõm, et nüüd soovib ta panustada Vanemuise kontserdimaja juhtimisse," ütles Orro.

"Saada osaks Eesti Kontserdi meeskonnast on auasi. Olen veendunud, et oma senise kogemuse ja oma ala parimatega Eesti Kontserdis suudame pakkuda Lõuna-Eesti publikule uusi elamusi, luua uusi dialooge ja koostöövorme, ühendada kogukonda ning veelgi rikastada kultuurielu. Pean oluliseks jätkata seatud eesmärkide täitmist ning kujundada kontserdimajast veelgi tugevam kultuuriline paik meie kõigi jaoks," sõnas Eve Alte.

Kertu Orro tänab Vanemuise kontserdimaja senist juhti Sander Tamme. "Olen Sandrile tänulik pooleteise aasta eest, mille jooksul ta pühendus Vanemuise kontserdimaja juhtimisele. Sandri käe all säilitas Vanemuise kontserdimaja oma positsiooni Lõuna-Eesti kultuuri olulise kandjana ning koostöö oli tulemuslik ja hea," ütles Orro.

Vanemuise kontserdimaja avati pidulikult 1998. aasta 6. novembril ning sellest on kujunenud Lõuna-Eesti muusikaelu kodu. Lisaks kontserttegevusele pakub kontserdimaja teisigi võimalusi. Saali tehnilised lahendused võimaldavad kohandada akadeemilise kontserdisaali popkontserdi toimumispaigaks, aga ka balli- ja banketisaaliks või konverentsiruumiks.