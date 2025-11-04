Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

Mõnus õhtusöök sugulaste ja sõprade seltsis. Rahulik, turvaline ja meeldiv. Midagi, mida oodata. Järsku avaldab edukas ärimees Vincent seltskonnale, et tema peagi ilmavalgust nägev poeg saab nimeks… Appi, kas tõesti?! Ei ole nii?

Nimi, mis Vincenti suust kõlab, vallandab vaidluse. Ühest vaidlusest kasvab välja järgmine ja ootamatult leiame sõbraliku seltskonna teineteisele üllatavaid paljastusi ja vihaseid etteheiteid tegemas. Kui palju me tegelikult oma lähedaste kohta arvamust avaldada võime ja milline peaks olema üks ilus poisslapse nimi?

Lavastaja Tanel Jonas ütles, et see lavastus tegeleb küsimustega, kas armastus ja sõprus peavad vastu kui maskid langevad. "Ja kas me ikka oleme nii tolerantsed kui asi isiklikuks läheb?" lisas ta.

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Tanel Jonas, kunstnik Kristjan Suits, valguskunstnik Imbi Mälk, osades Kaarel Pogga, Ken Rüütel, Robert Annus, Liisa Pulk, Maria Annus.