X!

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

Teater
"Nimi" Autor/allikas: Maris Savik
Teater

8. novembril jõuab Vanemuise väikese maja lavale tragikomöödia "Nimi", mille lavastab Tanel Jonas.

Mõnus õhtusöök sugulaste ja sõprade seltsis. Rahulik, turvaline ja meeldiv. Midagi, mida oodata. Järsku avaldab edukas ärimees Vincent seltskonnale, et tema peagi ilmavalgust nägev poeg saab nimeks… Appi, kas tõesti?! Ei ole nii?

Nimi, mis Vincenti suust kõlab, vallandab vaidluse. Ühest vaidlusest kasvab välja järgmine ja ootamatult leiame sõbraliku seltskonna teineteisele üllatavaid paljastusi ja vihaseid etteheiteid tegemas. Kui palju me tegelikult oma lähedaste kohta arvamust avaldada võime ja milline peaks olema üks ilus poisslapse nimi?

Lavastaja Tanel Jonas ütles, et see lavastus tegeleb küsimustega, kas armastus ja sõprus peavad vastu kui maskid langevad. "Ja kas me ikka oleme nii tolerantsed kui asi isiklikuks läheb?" lisas ta.

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Tanel Jonas, kunstnik Kristjan Suits, valguskunstnik Imbi Mälk, osades Kaarel Pogga, Ken Rüütel, Robert Annus, Liisa Pulk, Maria Annus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:44

PÖFF-i elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

10:01

Martti Kalda tõlkis eesti keelde neli Vana-India varakeskaegset näitemängu

09:29

Cottbusi filmifestivali fookuses on sel aastal Eesti film

09:23

Arvustus. Graatsiline rohmakus

09:19

Rahvusraamatukogu avakogu on asenduspinnalt Tõnismäele ümber kolitud

09:15

Kanuti Gildi Saalis saab näha Martjanova, Orro ja Maripuu lühilavastusi

09:11

Maarja Vaino avaldas raamatu Viivi Luige loomingust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

03.11

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

03.11

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

31.10

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

03.11

Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

03.11

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

03.11

Minu elu muutnud raamat | Anu Kella mõtisklus raamatutest ja lugemisest

09:19

Rahvusraamatukogu avakogu on asenduspinnalt Tõnismäele ümber kolitud

03.11

Konrad Mägi sihtasutuse preemia pälvis dramaturg Priit Põldma

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo