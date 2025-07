Rummu karjääris esietendub Kinoteatri romulaversioon "Romeost ja Juliast"

Tuntud näitlejate asemel on traagilise armastusloo romulaversioonis laval ehitusplatsidelt tuttavad raskeveokid, seega saab publik näitlejameisterlikkust hinnata kopakoreograafiate ning pikapide tolmukeerutamisoskuse põhjal. "Loo tegelasteks kehastuvad sel korral ekskavaatorid, frontaallaadur, segumasin, tuletõrjeauto, liinibussid ja muu suuremat sorti tehnika, kuid on ka veidi pisemaid masinaid: näiteks Julia rollis teeb lavadebüüdi punast värvi Ford Ranger 4x4 kastiauto," selgitas Kalmet.

Truppi kuuluvad lisaks tehnikale kümme autojuhti, kaks mehaanikut, pürotehnikaekspert ning lavameister‑kopajuht. Tegevust jagub nii hektarisuurusel laval kui ka aherainemäe tipus.

Piik märkis, et "Romula ja Julia" on peaaegu sõnadeta lavastus, mis ärgitab kujutlusvõimet emakeelest ja vanusest sõltumata. "Kui Shakespeare'il vahelduvad duellid õrnade armastusstseenidega, siis me püüame näidata, et lisaks jõulisusele on poeesiat ja ilu ka masinate liikumises," täiendas ta.

Kinoteatri suvelavastus "Romula ja Julia" esietendub 29. juulil Rummu karjääris ning seda mängitakse käesoleva nädala jooksul kuuel korral.