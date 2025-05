Karin Allik: teatrisuvi tuleb üsnagi külluslik

Teatrite suve kaart on kirju ja lavastusi jõuab pea igasse maakonda. Teatrikriitiku Karin Alliku sõnul tuleb teatrisuvi üsnagi külluslik. "Kuigi uusi lavastusi on natuke vähem kui eelmisel aastal, siis ikkagi pea nelikümmend uut lavateost on ootamas järgmiste kuude jooksul ja nendele lisandub pea 20 kuni 30 juba mängukavas olevat lavastust," selgitas Allik.

"Igal aastal leitakse üha uusi kohti, kohati üha kaugemaid ja nurgataguseimaid. Aga iseenesest ma arvan, et paljude inimeste jaoks see ongi suveteatri juures kõige seikluslikum osa, et otsida neid uusi paiku ja sageli need paigad ongi väga kõnekad ja mängivad nende lavastustega väga hästi kaasa," lisas ta.

Kaugemad paigad on näiteks Seto Kuningliku Teatri rokkmuusikal "Seto odüsseia" Luhamaal. "Vormsi saare lugu" Hullo külas ja lavastus "Dora Mia" Saaremaal Rahtla küünis.

Omanäolised etenduskohad on ka näiteks Teater Nuutrumi lavastus "Süütu" Tapa raudteejaamas ning lavakunstikooli 32. lennu rännaklavastus Vabaõhumuuseumis, mis tekitab huvi juba oma ebatavalise algusaja tõttu – kell 4 hommikul.

"Üks lavastus, mida ma väga ootasin ja õnneks olen juba ära näinud, oli Tartu Uue Teateri suvelavastus "Laskumine orgu". See on tõesti väga pikk – nelja ja poole tunnine lavastus, mis alguses võib mõjub hirmutavalt, aga on seda aega kindlasti väärt. Teine asi, mis juuli lõpus etendub on "Romula ja Julia", mis tundub täiesti absurdne ettevõtmine, aga sellepoolest ka väga huvitav ja ootamist väärt," rääkis Allik.

Kinoteatri suvelavastus "Romula ja Julia" Rummu karjääris toob nimelt näitlejate asemel lavale kopad, traktorid ja muud suured ehitusmasinad.

Suvised esietendused jaotuvad üsna võrdselt kolme suvekuu peale.