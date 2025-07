"Romula ja Julia" lavastaja: jõulised masinad võivad ka õrnad olla

Rummu karjäärist on saanud praegu Kinoteatri uus näitelava. Järgmisel nädalal etendub seal kuuel õhtul "Romula ja Julia", ent inimeste asemel astuvad näitlejatena üles hoopis romud.

Üks lavastajatest, Henrik Kalmet, jääbki suvelavastuse žanrimääratlusega jänni.

"Me oleme igasuguseid erinevaid variante ja termineid välja mõelnud, küll see on olnud rasketehnika ballett, küll see on olnud autode multikas üleelusuuruste masinatega. See on ikkagi tragöödia, aga siis on tragöödia, mis on välja mängitud masinatega. Siin on muusikateatrit, siin on tantsuteatrit, veidi ka sõnateatrit, et selline segu," lausus Kalmet.

Näitlejateks on enamjaolt mahakantud rasketehnika.

"Casting käis põhimõtteliselt niimoodi, et missugused võiksid loo seisukohast olla meile huvitavad, mis on kuidagi karakteersed, et kes meenutab rohkem võib-olla Romeot, kes meenutab rohkem näiteks Julia isa. Paljude valikute puhul selgus ka, et seda autot ei saagi enam päriselt töökorda ja niimoodi katse-eksituse meetodil. Koostöös siis selliste spetsialistidega saime autode rivi paika, et meil on kindlus olemas, et need masinad teevad selle rolli ära," ütles lavastaja Paavo Piik.

Päris inimesteta ka ei saa. Nii-öelda nukujuhtidena astuvad üles veoki- ja bussijuhid, kelle najal kogu vaatemäng seisab.

Piik sõnas, et põnev oli võtta klassikaline Shakespeare'i teos ning panna see hoopis teistsugusesse konteksti.

"Kui Shakespeare omal ajal kirjutas selle näidendi, siis ta rääkis ka sellisest kaduvast mingisugusest Itaalia veritasude maailmast ja aadlikest, mis vaikselt hakkasid justkui hääbuma. Meil on praegu käsil siis selline samamoodi üleminekuaeg - fossiilkütused, üleminek elektriautodele ja nii edasi. Teistpidi meile tundus ka lihtsalt lahe mõte võtta selline poeetiline tekst ja panna see sellisesse konteksti, kus on tõesti sellised pigem jõulised masinad, et ka nemad võivad olla õrnad," lausus Piik.

"Ma arvan, et kõik meie impulsid Kinoteatrist on need, et me oleme suureks kasvanud väiksed poisid, kes lihtsalt otsivad endale ettekäändeid, et selliseid lahedaid projekte selliste lahedate asjade keskel teha. Et oleks põhjendus suurte masinate keskel olla, mängida ja siis tuli see lugu. Kinoteater põeb vist jah klassikalist keskeakriisi," lausus Kalmet.

"Romula ja Julia" esietendub teisipäeval ja seda mängitakse Rummu karjääris järgmise nädala lõpuni igal õhtul.