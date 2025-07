Galerii: Rummu karjääris algasid Kinoteatri "Romula ja Julia" proovid

"See on justkui segu rasketehnika balletist ja autode multikast või selline nukuteater kohati üleelusuuruste mudelautodega," proovis laval toimuvat kirjeldada lavastaja Henrik Kalmet. "Loo tegelasteks kehastuvad sel korral ekskavaatorid, frontaallaadur, segumasin, tuletõrjeauto, liinibussid ja muu suuremat sorti tehnika, kuid on ka veidi pisemaid masinaid: näiteks Julia rollis teeb lavadebüüdi punast värvi Ford Ranger 4x4 kastiauto," selgitas Kalmet.

Kokku käib lavalt läbi 16 eri mõõtu masinat. "Ka trupp on tavapärasest erinev, sest sel korral on meiega liitunud kümme autojuhti, kaks mehaanikut, spetsiaalselt pürotehniliste eriefektide eest vastutav inimene ja lisaks on lavameistriks kopajuht, kelle ülesandeks on proovide ja etenduste eel pind jälle tasaseks siluda ja garanteerida, et käiguteed oleks puhtad, nii et kõik esinejad probleemideta lavale pääseks," avas lavastuse telgitaguseid kaaslavastaja Paavo Piik.

Lavastuse tarbeks paigaldatakse Rummu karjääri aherainemäe põhjapoolsele küljele 3 tõusuga tribüüni, mis ümbritsevad ligi hektarilist lavapinda. "Lisaks toimub osa tegevust mäe otsas, nii et tegemist on kindlasti meie läbi aegade suurima lavastusega, usun et ka selle suve suurima lavastusega, aga noh, teisest küljest jällegi grimmi ja kostüümi pealt oleme saanud seekord kokku hoida," selgitas produtsent Paul Piik ning lisab: "Et nii suurejoonelist lavastust täpselt paika sättida, viiakse lisaks kohapealsetele proovidele läbi ka maketiproove Illimar Vihmari loodud maketi abil."

Kinoteatri suvelavastus "Romula ja Julia" esietendub 29. juulil Rummu karjääris ning seda mängitakse kokku kuuel korral.