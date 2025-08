Kernu mõisas esietendub Livia Ulmani ja Andris Feldmanise esimene näidend

Ulman ja Feldmanis on tuntud rahvusvaheliselt tunnustatud mängufilmi "Kupee nr. 6" autoritena, mille eest pälviti Cannes'i filmifestivalil Grand Prix ning millele osutati ka Oscarite eelvalikus märkimisväärset tähelepanu. Nüüd toovad nad oma hääle esmakordselt teatrilavale.

"Orgia" keskmes on Helen ja Martin, kes on äsja täitnud oma unistuse ja loonud ideaalse kodu. Tundidepikkused vaidlused kahhelkivide, dimmerlülitite ja mereudurohelise varjundite üle on lõpuks vilja kandnud. Kodu on valmis. Elu on valmis... Nüüd võivad tulla külalised. Aga mis siis, kui neil on mõni põrutav uudis. Selline uudis, mis paneb arvama, et päris oma kodu pole mingi saavutus? Ja kui need külalised tulevad ikka ja jälle ning toovad muudkui uusi uudiseid.

Osades: Loviise Kapper, Tanel Ting (Kuressaare Teater), Külli Teetamm (Tallinna Linnateater) ja Janek Vadi (Ugala Teater).

Lavastaja on Sander Pukk (Kuressaare Teater), kunstnik Annika Lindemann, muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres, valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater).

Esietendus 2. augustil Kernu mõisa küünis.