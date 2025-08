Tõstamaa mõisas esietendub suvelavastus "Häärber"

Tõstamaa mõisas lavastuv krimisugemetega tragikoomiline lugu hakkab hargnema, kui mõisaomanikust mees hakkab ühel õhtul koos oma praeguse ja kahe endise naisega mõtlema mõisa tulevikule.

"Lugu siis sellest, kuidas üks häärberi peremees heas usus üritab kuidagi oma häärberit korda saada ja elus hoida, aga ei tule välja. On proovinud kolm korda kolme erineva naisega. Kolm naist, kelle ühine moto võiks olla: "ihkasime ikkest lahti". Teekonnad on erinevad selle hetkeni, aga jõudsime kõik ühte paika," laususid näitlejad Kersti Tombak, Karin Tammaru ja Terje Pennie.

Lavastaja Gerda Kordemetsa sõnul püüdis ta otsida vastust küsimusele, kuidas päästa meie häärberid ja säilitada mõisakultuur.

"Traagika loos seisneb selles ja Eestimaal üldse, et sul võib ju olla palju raha, et mõisa taastada, aga mõisa tulutoovalt pidama hakata nii, et ta ennast tagasi teeniks, see on praktiliselt võimatu. Mõisa ei saa ka müüa, sest praegusel ajal enam keegi neid ei osta. Eestis on müügis üle 30 mõisa. Sellest see hakkas kerima. Siin on üks perekond, kellele ma üritasin kõvasti kaasa tunda ja tahtsin, et neil lõpuks ikkagi kõik hästi läheks, aga need probleemid on klassikalised sellised mõisnikuks saamise probleemid tänapäeva ühiskonnas," sõnas Kordemets.

Tõstamaa Suveteatater mängib lavastust "Häärber" Tõstamaa mõisas augustis 13 korral.