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Gerda Kordemets toob Tõstamaa mõisas lavale kurva komöödia

Teater
Gerda Kordemets
Gerda Kordemets Autor/allikas: Gerda Kordemetsa erakogu
Teater

6. augustil esietendub Tõstamaa mõisas Gerda Kordemets autorilavastus, kurb komöödia "Laevad jäätuvad aeglaselt".

"Laevad jäätuvad aeglaselt" on lugu erinevusest ja erilisusest, kohusetunde ja armastuse kokkupõrkest ning sellest, kui kergesti võib sattuda vale inimese – guru või mentori – manipulatsioonide ohvriks.

Kui kunagi oli ilmaennustuses "Laevad jäätuvad aeglaselt" kõige kurjakuulutavam lause, sest see tähendas laevadele ohtu märkamatult kinni jäätuda, siis selles näidendis märgib pealkiri uskumuste ja tunnete kütkeisse jäämist.

Fantaasiasugemetega tragikoomilise loo tegevus hargneb ilmajaamas, kus suhteid sätivad ja klaarivad ning oma õnne nimel võitlevad kaks sünoptikut, ilmatüdruk ja pendlimees.

"Minu jaoks on kõige olulisem ja isiklikum selles loos, kui julmalt me kohtleme inimesi, kes meist ükskõik mil moel erinevad," avas lavastaja Gerda Kordemets. "Inimesed hakkavad kartma põlgust ja hukkamõistu, kapselduvad, varjuvad ja nii jäävad meil võib-olla avastamata väga erilised anded."

Lavale astuvad Sandra Ashilevi, Tõnu Oja, Kersti Tombak ja Lauri Kink. Lavastuse kunstnik ja kostüümikunstnik on Triin Tammann, valguskujundaja Priidu Adlas (Eesti Draamateater), muusikaline kujundaja Markus Robam, grimmikunstnik Karina Pajunurm (Endla teater).

Toimetaja: Karmen Rebane

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