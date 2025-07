Peeter Volkonski paneb oma lavastuses näitlejad kilomeetreid jooksma

Tartu Ülikooli staadionil esietendub Peeter Volkonski kokku pandud vaatemäng, kus saavad kokku Must Kast, John Cage'i klaveritsükkel "Four Walls", klassikaline suhtedraama ning sport.

Sellel suvel on Tartu Ülikooli staadionil lisaks sportlastele treeninud ka Musta Kasti näitlejad, et tuua vaatajateni suvelavastus "Stseenid ühest abielust", mis on võtnud inspiratsiooni Ingmar Bergmani tekstist, ühest spordivõistlusest ja John Cage'i muusikast.

Lavastaja Peeter Volkonski sõnul sai lavastus alguse John Cage'i loomingust. Staadion ja Ingmar Bergmani "Stseenid ühest abielust" lisandusid hiljem.

"Peeter kutsus meid kõiki külla, istusime seal ja panime selle Cage'i loo "Four Walls'i" peale. Üritasime siis aru saada, mis impulssi see tekitab ja mis lugu see jutustab. Esimene kord me arutasime Kreeka tragöödiad ja siis mõned kuud hiiljem Peeter ütles, et "Stseenid ühest abielust"," meenutas näitleja Kaarel Targo.

"Kusagilt kuklast ta tuli. Kui ma hakkasin uurima, mis see esialgne libreto oli Cage'l - seal olid peredraamad ja -suhted - siis mul äkki tuli see kunagi loetud tükk meelde," ütles lavastaja Peeter Volkonski.

Lisaks peredraamale tuleb näitlejatel tuua vaatajateni ka viie- ja kümnevõistluse alad.

"Kogu aeg kuklas on see teadmine, et nüüd me peame kuue näitlejaga tervet staadionit hakkama täitma. See tundus algusest peale suur väljakutse ja see on ka osutunud suureks väljakutseks. See on füüsiliselt väga nõudlik. Ma arvan keskmiselt iga näitleja jookseb lavastuse jooksul kolm või neli kilomeetrit, mõni rohkemgi. Pluss kõik muud tegevused veel juurde," sõnas Targo.

Kuigi lavastaja sõnul on nii sport kui ka suhted dramaatilised, võiks lugu anda inimestele siiski lootust.

"Siin ongi küsimus selles, et kui spordis on oluline võit, siis kas suhetes on võit või olulisem hoopis viik? Mulle tundub nii, et viik, aga kui kogu aeg on viik, siis on igav ju. Kui viik on kaotuste ja võitude summa, siis on huvitav," lausus Volkonski.