Artis toob publiku ette nelja režissööri tippteosed koos temaatilise dokumentaaliga

Programmi avab lavastaja Andrei Tarkovski 1979. aastal valminud linateos "Stalker", mille võtted toimusid suures osas Eestis. Seletamatu sündmuse tagajärjel on üks piirkond muutunud Tsooniks, kus avalduvad kummalised seaduspärad ja kuhu keegi minna ei tohi. Vaid stalkerid oskavad seal tee leida, uudishimulikke Tsooni viia ja elusalt tagasi tuua. Seal asub ka tuba, kus täituvad kõige suuremad soovid. Oma järjekordsel retkel peab Stalker läbi ohtude ja ajas muutuva ruumi kurikuulsasse tuppa juhatama kaks meest, Kirjaniku ja Professori.

"Stalker" Autor/allikas: Kaader filmist

Lisaks "Stalkerile" saab näha ka lavastaja poja Andrei A. Tarkovski käe all valminud dokumentaali "Andrei Tarkovski. Film kui palve". Poeetilise film-essee aluseks on Andrei Tarkovski monoloog, seda saadavad katkendid filmidest, fotod, võttepaikades filmitu, aga ka suurima mõjutaja, isa Arseni luuletused – need, mis jäid välja filmist "Peegel" ja kõlavad nüüd esimest korda avalikult. Seni avaldamata materjal on pärit perekonna arhiivist.

"Stalker" linastub 31. juulil. "Andrei Tarkovski. Film kui palve". 2. augustil.

Augusti algul liigutakse edasi Rootsi tipplavastaja Ingmar Bergmani juurde. Artise ekraanile jõuab tema 1982. aastal valminud "Fanny ja Alexander". Alexander ja Fanny Ekdahl elavad rõõmsat ja lustakat elu oma laiendatud isapoolse perega, mille eesotsas on nende vanaema, suguvõsa matriarh Helena Ekdahl. Laste elu muutub 1907. aasta jõuludel, kui sureb nende isa Oscar. Laste ema Emilie otsustab abielluda piiskop Edvard Vergérusega, kellega ta Oscari matustel kohtus, sest soovib laste ellu uut isakuju, isegi kui ta kahtleb, kas mees teda armastab.

"Fanny ja Alexander" Autor/allikas: Kaader filmist

Margarethe von Trotta, Felix Moelleri ja Bettina Böhleri dokfilm "Ingmar Bergmani otsingul" avab kultusrežissööri rikkalikku filmipärandit ja isiksust. Film on meenutus Bergmani olulisematest töödest, sisaldades rohkelt katkeid tema filmidest, samal ajal leidub seal nii intervjuu Bergmani armastatuimalt näitlejannalt Liv Ullmanilt kui ka avameelne ülestunnistus oma isa puudujääkidest Käbi Laretei ja Bergmani ühiselt pojalt Daniel Bergmanilt.

"Fany ja Alexander" jõuab publiku ette 4. augustil, "Ingmar Bergmani otsingul" 8. augustil.

Armeenia lavastaja Sergei Paradžanovi filmograafiast jõuab vaatajate ette 1969. aastal valminud poeetiline linateos "Granaatõuna värv". Armeenia poeedi Sajath-Nova eluloofilm räägib luuletaja elust visuaalselt ja poeetiliselt, mitte niivõrd biograafiliselt. Vähese dialoogiga film kasutab pilte, mis kujutavad poeedi elu eraldi peatükkides. Kõiki peatükke raamistavad lisaks Paradžanovi kujutlusvõimele ka Sajath-Nova luuletused. Näitlejanna Sofiko Tšiaureli mängib filmis kuut rolli, nii mehi kui ka naisi.

Granaatõuna värv ("Sayat Nova") Autor/allikas: Kaader filmist

2025. aastal valminud dokfilmis "Paradžanovi sirelililla tuul" suundus režissöör Ali Hamrajev koos operaator Juri Klimenkoga arhiividesse ning reisis Armeeniasse ja Gruusiasse, et avaldada austust Sergei Paradžanovile – ühele kino suurkujule, kelle visioon ja trots tavapärase vastu ületasid piire.

"Granaatõuna värv" linastub Artises 15. augustil, "Paradžanovi sirelililla tuul" 16. augustil.

Programmi lõpetab Tšehhi-Ameerika lavastaja Miloš Forman, kelle filmograafiast tuuakse Artises vaatajate ette 1975. aastal valminud "Lendas üle käopesa", mis pälvis ka parima filmi Oscari. Randall McMurphy (Jack Nicholson) meelest on puhkus osariigi vaimuhaiglas hea vaheldus vangisistumisele. Ta teeskleb vaimuhaiget ja pääseb "rahutute" osakonda. Oma metsiku loomuse tõttu satub ta kohe vastuollu haigla sisekorraga. Ravimitega tundetuks tehtud patsiendil ei ole lubatud režiimi rikkuda, kui telekas näidatakse pesapalli meistrivõistlusi, veel vähem viia haigeid linna lõbutsema. Sellest saab alguse sõda, kus vastamisi on McMurphy ja vanemõde Ratched (Louise Fletcher).

"Lendas üle käopesa" Autor/allikas: Kaader filmist

Helena Třeštíková ja Jakub Hejna 2019. aastal valminud dokfilmis "Forman Formani vastu" on filmitegijad loonud kollaaži 2018. aastal surnud filmilavastaja arhiiviintervjuudest, filmistseenidest, võttepaikade külastustest ja tema enda filmitud koduvideotest. Need pildid tema elust puudutavad nii karjääri kui eraelu – ta kaotas mõlemad oma vanemad, kes viidi koonduslaagritesse, ega tundnud ennast kasuperedes koduselt. Kas see eraldatuse tunne vormiski temast just sellise jutuvestja?

"Lendas üle käopesa" jõuab vaatajate ette 22. augustil, "Forman Formani vastu" 25. augustil.