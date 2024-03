Näitleja Laura Niils: "Karge meri" on sümboleid täis inimlik lugu

Lavastaja Elar Vahter tunnistas, et Gailiti "Karge mere" teatrilavale toomine oli päris keeruline ettevõtmine. "August Gailit on kirjutanud kokku korraliku salati. Oli pool aastat mõttevahetusi, kuidas sellele konks taha saada, et see lugu ei kannataks. Lõpuks tegime klassikalise valiku ja noppisime pealiinid välja. Aga külakogukonna, mis seal on, 20–30 tegelast, ühendasime abstraktsemasse punti," selgitas lavastaja.

Näitleja Laura Niilsi jaoks on "Karge meri" sümboleid täis inimlik lugu. "See on inimeste lugu, kes on karguse vahele kinni jäänud, kes otsivad iseennast selles pikas pimeduses ja karguses. Eks inimene tahab lähedust, aga kui see karguse mass sinu üle võimust võtab või sinu ümber on, siis kuidas selle läheduseni jõuda," arutles ta.

Loo üheks peategelaseks on eelmise sajandi alguse saareelanike maailmapilti avardav raadio. See ühendab lugu ka tänapäevaga, kuna vaatajad saavad kuulata värskeid raadiouudiseid.

"Me muutume uudistest järjest sõltuvamaks. Meile meeldib selles midagi, see kütab mingeid emotsioone üles ja meile meeldib kaasa mõelda ja olla ühenduses. Inimene on ju sotsiaalne loom, kes aga teistpidi igatseb oma salajase ruumi järgele. Siis tekibki konflik ja hõõrdumine sisemaailma ja välismaailma, rahu ja rahutuse vahel," rääkis Vahter.

"Karge meri" esietendub Rakvere teatri väikeses saalis sel reedel.

Autor August Gailit, dramatiseerija ja laulusõnade autor Sven Karja, lavastaja Elar Vahter, kunstnik Jaanus Laagriküll, helilooja ja muusikaline kujundaja Kristjan Priks, valguskujundaja Roomet Villau ja liikumisjuht Hanna Junti.

Osades Silja Miks, Tuuli Maarja Möller, Madis Mäeorg, Laura Niils, Peeter Rästas, Hans Kristian Õis (külalisena)