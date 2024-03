Galerii: Rakvere Teatris algasid suvelavastuse "Lahkumine" proovid

Juuni alguses Loobu mõisas esietenduva suvelavastuse "Lahkumine" trupp kogunes eile Rakvere Teatri proovisaali esimeseks lugemiseks. Lavastaja Peeter Raudsepa käe all tuuakse lavale Eestis seni tutvustamata, kuid ingliskeelses maailmas hinnatud autori Philip Osmenti näidend "Lahkumine" ("Leaving").

Näidendi sündmused viivad vaataja täiesti tavalisse tänapäeva iiri perekonda. Vanem poeg on jäänud koos ema ja isaga kodutalusse toimetama. Noorem poeg on naasmas ülikoolist koju jõulupuhkusele. Pühade-eelsed ettevalmistused võtavad aga sootuks ootamatu pöörde. Kahe venna iseloomud ei saaks olla erinevamad ja õli niigi tuleohtlikesse suhetesse lisab vanema venna pruut, kes on sisse võetud mõlemast.

Lavastaja sõnul päästab meid enesehävitusest inimese vaba loovus. "Ükspuha kui palju me ka arvame end teistest inimestest hoolivat ja neid hoidvat, võib piir elu ja surma vahel osutuda väga hapraks, seda meie pahaaimamatult öeldu või ütlemata jäetu tõttu," selgitas Raudsepp ja lisas: "Poeesial on inimese elus sama oluline roll kui majandusel. Ja ühiskond, mis seda ei tunnista, kaua ei ela."

Osades Rainer Elhi, Ülle Lichtfeldt, Laura Niils, Jaan Rekkor (Eesti Draamateater, Endla), Johannes Richard Sepping

"Lahkumine esietendub Loobu mõisa aidas 7. juunil 2024.