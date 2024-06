Sepping "Lahkumisest": miks ei peaks suvel tegema tõsisemaid tükke

"Lahkumise" lavastuspaigaks on valitud rõske Loobu küün Lääne-Virumaal. See annab Iirimaa taluperekonna loole lisamõõtme.



"Meil oli ka alguses küsimus, kas see on ikka suvelavastus ja miks just siin. Aga kui me siia proovidega kohale jõudsime, siis saime aru, et lavastus sobib siia ideaalselt. Et see ruum mängib palju kaasa. Ja see atmosfäär, et oled teatrimajast väljas sellises üksikus Loobus," ütles näitleja Johannes Richard Sepping.

"Lahkumine" on traagiline lugu noorte eneseotsingutest. "Minu tegelane on ka just selles vanuses, kus ta tegelikult ei tea, mida ta maailmas teeb, mis on ta eesmärk ja mida ta üldse elust tahab.

Teemaks on see, et laseme noortel end otsida ja ei hinda selle põhjal, et nad teevad valikuid, mis pärast tagantjärele vaadates on valed. Aga et nad saaksid oma vead ära teha, sest ega nad muidu ei õpi kui vigadest," sõnas Sepping.



Eestis tuuakse vaatajateni hulgaliselt suvetükke. "Lahkumine" on leidnud oma publiku ja kavva on pandud lisaetendusedki.



"Inimestel on siin väga palju äratundmisrõõmu, sest see on ikkagi väga eluline tükk. Vaatamata sellele, et see pole selline tavaline suveteatri materjal - kui võtta selline müstiline asi nagu klassikaline suveteater. See on selline tõsisem lugu. Ja ma ei tea, miks ei peaks tegema suvel tõsisemaid tükke ka, me ei pea tegema ainult lustakaid tükke. Ja võibolla inimene just otsibki seda vaheldust," ütles näitleja.

Philip Osment "Leaving" ("Lahkumine"): tõlkija Laura Kalle, lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Pille Jänes, valguskujundaja Roomet Villau, muusikaline kujundus ansambel Cú, osades Rainer Elhi, Ülle Lichtfeldt, Laura Niils, Jaan Rekkor (Eesti Draamateater, Endla), Johannes Richard Sepping.