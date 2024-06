Tartu toomkiriku varemetes esietendub Vanemuise suvelavastus "Kuninga käsk"

"Kuninga käsu" läbivaks peategelaseks on n-ö heal Rootsi ajal elanud Käsu Hans, kes oli üks esimesi eestlasest kooliõpetajaid. Lavastus näitab hetki noorukese ja täisealise Käsu Hansu teekonnast, kus ta täidab Rootsi kuningalt pooljuhuslikult saadud käsku. Kuni käsk pole täidetud, ei või Hans puhata. Nii peab ta rändama sajandite ja pealinnade vahel ning väsimatult kuulutama oma käsku. Just nagu elu ise, on ränd läbi aegade kord lustakas, kord murelik.

Tiit Palu sõnul on suvelavastusterohkes suves "Kuninga käsu" sihiks anda teatrikeeles tähendus nendele tunnetele, mis meid praegusel keerulisel ajal valdavad: "Pean silmas ellujäämist ja tuleviku ebakindlust, kui lähedal toimub koledaid asju. Käsu Hansul, kes oli esimene eestlasest luuletaja ja kirjutas nutulaulu Tartu hävitamisest Põhjasõjas, on midagi öelda ka meie aja inimesele. Ajalugu pole lõppenud, ajalugu toimub kogu aeg ja koosnebki peamiselt sõdadest."

Palu sõnul on Mart Kivastiku näidend meist endist: see seletab paljut ja annab pidet ka tuleviku jaoks. "Toomkiriku müüride vahel saab see näidend võimendatud kuju – nagu sisu ja vorm saaks üheks. Nii et me ei aja ainult teatriasja, vaid anname nähtava stenogrammi südamevalule ja -rõõmule, mida muidu oleks kirjeldada raske," arutles Palu.

Suvelavastuse peaosas mängib Karol Kuntsel, kelle kõrval on laval Lena Barbara Luhse, Ken Rüütel, Kaarel Pogga, Veiko Porkanen ja külalisena Greg Värnomasing. Oma uues koduteatris astuvad esmakordselt publiku ette EMTA lavakunstikooli tänavused lõpetajad Kristin Prits ja Rasmus Vendel.

Tiit Palu sõnul on noored draamanäitlejad andekad: "Vanemuise trupp on olemuselt ansambel, kuhu uusi näitlejaid rõõmu ja uudishimuga oodatakse. Noortel näitlejatel on lavastuses suured osad ja nad täidavad oma ülesandeid suurepäraselt."

Näitlejate kõrval astuvad lavale muusikud Ruslan Trochynskyi ja Rute Trochynskyi. Teatrilavastustes kaasategemine ei ole Ruslani jaoks võõras. Teatripublikule on ta tuttav Ugala teatri lavastuste "Maakad" ja "Elav laip" kaudu. 2019. aastal musitseeris ka Rute Ugala teatri lavastuses "Ruth".

Ruslan Trochynskyi sõnul on Vanemuise teatri "Kuninga käsk" tema esimene suvelavastus. Lisaks on tal kanda hoopis teistsugune roll kui ta juba kogenud on. "Teen koostööd muusika autori Ardo Ran Varresega ning pean kohanduma Aapo Ilvese kirjutatud tekstidega. Kõige tähtsam on, et ma jääksin selle kõige juures iseendaks: inimeseks ja muusikuks, kellena mind teatakse. Olen väga tänulik ja õnnelik, et etenduse lõpus saan esitada ka enda loodud loo. Prohveti rollile kohaselt on minu sõnum suunatud sellele, mis toimub tänases päevas ja tulevikus nii Eestis kui Ukrainas. See laul on mõeldud ühiseks esituseks koos publikuga," rääkis Ruslan Trochynskyi.

Ruslan ja Rute Trochynskyi Vanemuise teatri suvelavastuse "Kuninga käsk" lavaproovis Tartu toomkiriku varemete vahel. Autor/allikas: Virge Ratasepp

Muusiku jaoks on uus kogemus ka tütre Rutega ühise teatrilava jagamine. "Äge on jälgida, kuidas ta laval areneb," tõdes Ruslan. Nii Ruslan kui Rute leiavad, et elava muusikaga on iga etendus omamoodi, kuigi lauluviis ja sõnad on samad. "Palju sõltub päevast ja publiku energiast," arvas Ruslan. Rute lisas, et lavastuse laulud kannavad sügavaid inimlikke väärtusi ja mõtteid, aidates lavalugu inimestele lähemale tuua: "Kohapeal muusika esitamise võlu on muusika unikaalsus ja elastsus, mis annab etendusele rohkelt hingamisruumi," ütles Rute Trochynskyi.

"Kuninga käsk" lavastusmeeskonda kuuluvad lavastaja Tiit Palu kõrval kunstnik Maarja Meeru, helilooja Ardo Ran Varres, laulusõnade autor Aapo Ilves, liikumisjuht Kaire Russ ja valguskunstnik Andres Sarv.

Fantaasiarohket lavastust mängitakse sümboolselt ülikoolilinna ajaloo alguspunktis, Tartu toomkiriku varemete vahel 28. juunist 14. juulini 2024.