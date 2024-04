Galerii: Vanemuises algas suvelavastuse "Kuninga käsk" prooviperiood

"Kuninga käsu" läbivaks peategelaseks on n-ö heal Rootsi ajal elanud Käsu Hans, kes saab pooljuhuslikult Rootsi kuningalt ülesande, mille täitmiseks ei piisa ühest eluajast. Kuni käsk pole täidetud, ei või Hans hetkegi puhata. Ta peab rändama sajandite ja pealinnade vahel ning väsimatult kuulutama oma käsku. Tal tuleb sekkuda kuningriikide saatustesse ja seista ajalooliste suurkujude kõrval, kuid kõige raskem on tal end kuuldavaks teha kodumaal. Ränd läbi aegade on kord lustakas, kord murelik – just nagu elu ise.

Kogu sündmustik tuuakse lavale Tartu toomkiriku varemetes, mis on lavastaja Tiit Palu sõnul oma atmosfääri ja saatusekäigu poolest kõige õigem koht, kus Kivastiku näidendit mängida. "Tartu toomkiriku ehitamiseks kulus 200 aastat ja see hävitati kahe päevaga. Sellised ajaloosündmused peegeldavad ilmekalt Tartu saatust läbi erinevate sõdade – oli ju ka Käsu Hans tunnistajaks Tartu langemisele Põhjasõjas. Sellest olenemata on "Kuninga käsk" lihtne, ilus ja suure südamega kirjutatud näidend, mille lavavormis saab olema palju muusikat ja laule, võitlusstseene ning parasjagu ruumi ja värve," jagas Palu.

Lavastuse peaosas on Karol Kuntsel, kelle kõrval mängivad Lena Barbara Luhse, Ken Rüütel, Kaarel Pogga, Veiko Porkanen ja külalisena Greg Värnomasing. "Kuninga käsus" löövad esimest korda kaasa ka Vanemuise teatri uued draamanäitlejad, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia näitleja õppesuuna 31. lennu tänavused lõpetajad Kristin Prits ja Rasmus Vendel.

Oodates pikisilmi oma esimest lavastust Vanemuise teatris, tunnevad noored näitlejad, et neid on juba praegu teatrisse hästi vastu võetud. "Oleme väga tänulikud, et saame oma näitlejakarjääriga alustada Vanemuise teatris. Vanemuise teater pakub noorele näitlejale hädavajalikku võimalust end erinevates teatrižanrites lahti mängida ja parimas mõttes iseseisvuda," ütlesid Prits ja Vendel esimese prooviperioodi eel.

Näitlejate kõrval astuvad lavale muusikud Ruslan Trochynskyi ja Rute Trochynskyi, kes kannavad solistidena ette spetsiaalselt lavastuse jaoks loodud laulud. "Kuninga käsu" muusikajuht Ardo Ran Varres ütles, et lavastuse muusika koosneb üheksast laulust, millele on väga tabavad ja näidendi teemaga haakuvad laulusõnad kirjutanud Aapo Ilves. Laulusõnu saadab Ardo Ran Varrese loodud folk-roki suunda kalduv muusika.

Mart Kivastiku näidendi toob lavale lavastaja Tiit Palu. Lavastuse kunstnik on Maarja Meeru, muusika loob Ardo Ran Varres ning laulusõnad kirjutab Aapo Ilves. Liikumisjuht on Kaire Russ ning valguse loob Andres Sarv.

"Kuninga käsk" esietendub Tartu toomkiriku varemetes 28. juunil 2024 ning seda mängitakse 12 korral 14. juulini 2024.