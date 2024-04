Antigonet kehastav Luhse: õigete emotsioonide leidmine oli väga keeruline

Tragöödia nimitegelane on noor naine, kes julgeb astuda vastu kuninga käsule jätta matmata lahingus valel poolel hukkunud vend.

"Peategelane on naisterahvas, kes julgeb vastu astuda võimule – mitte mässajana, vaid just tões tegutsejana. See on väga oluline tänapäeva maailmas, kus igast sellisest mõttest või ka tõest võib saada mäss ja mässumeelsus. Aga see ei ole see, milline on Antigone. Tema tegutseb oma tõekspidamiste järgi," sõnas Strandberg.

Nii lavastajale kui nimiosalist kehastavale Lena Barbara Luhsele on see esimene töö antiiktragöödiaga.

"Kõik need tegelased on piirisituatsioonides – neid emotsioone on väga raske üheselt defineerida, need on alati kuskil vahepeal. Otsing, kuidas õige emotsioon üles leida, on väga keeruline. Ja muidugi oleme värsi kallal kõvasti tööd teinud, et inimestel oleks võimalikult lihtne aru saada, mida me räägime ja mõte välja tuua. Publik ei pea värssi pelgama," julgustas Luhse.

Erilise kõla annab lavastusele Margo Kõlari originaalmuusika. "Muusika on väga mitmekülgne ja annab lavastusele väga palju värve juurde," märkis muusikajuht Ingrid Mänd. "See on korraga väga helge, karakteerne, kohati mõnusalt džässilik, emotsionaalne. Helilooja on tõesti sisse pannud kõik, mida see tekst võiks väljendada," kirjeldas ta.

Sophoklese originaalist tegi värske tõlke Anne Lill, kelle "Antigone" tõlge ilmus ka Loomingu Raamatukogu väljaandena. Lavastuse kunstnik on Laura Pählapuu (Eesti Draamateater), valguskunstnik Imbi Mälk ning liikumisjuht Marika Aidla.

Lisaks Lena Barbara Luhsele astuvad üles Aivar Tommingas, Ragne Pekarev, Linda Porkanen, Ken Rüütel ja Robin Mikkel ning koorilauljad Ingrid Mänd, Saale Kreen, Susanna Paabumets, Marion Strandberg, Aike Sõõro, Mari-Liis Urb ja Karmen Urb.