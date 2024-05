Tartus esietendub nüüdisaegne nägemus vanakreeka tragöödiast

"Bakhandid" on lugu Teeba kuningas Pentheuse ja tema tädipoja, veinijumal Dionysose vahelisest kokkupõrkest. Pentheus keeldub uskumast, et Dionysos on Zeusist maailma sündinud ja üritab veinijumala kultust hävitada. Vastutasuks vallutab Dionysos Teeba naiste meeled, kes oma kodukolde juurest bakhanaalile lahkuvad. Järgnevad brutaalsed, orgiastilised pidustused, mis on määratud jõudma traagilise lõpplahenduseni. "Bakhandid" on lavastajate uurimus ühiskondliku eskapismi haripunktist ning toonase kultuse toomisest tänapäeva.

Masing ja Horn on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koreograafia eriala. Elina Masing on tuntud alternatiivmuusika artistina White Girl, kelle debüütalbum ilmub sel kevadel. Ta on mänginud äsja linastunud filmis "Biwa järve 8 nägu" ja sügisel kinoekraanidele jõudvas filmis "Emalõvi". Liisbeth Horni lavastus "Tõsielu laulikud" jõudis Elektron.art'is lavale möödunud sügisel, samuti oli ta Avaliku Sabotaaži Liidu üks algatajatest.

Mängivad Elina Masing, Liisbeth Horn ja TÜ VKA etenduskunstide õppekava III kursuse lavastaja- ja tantsutudengid Aleks Mathias Viidik, Elina Soosaar, Getriin Kotsar, Gretten Vaga, Isabel Laiapea, Kärt Kokkota, Kristin Kalam, Keiti Leon, Oskar Viirand, Pamela Ebber, Ria Ranniku, Tuuli Torop. Euripidese teksti on tõlkinud Anne Lill. Lava- ja kostüümikunstnik on Pire Sova, helikunstnik Kenn-Eerik Kannike ja valguskunstnik Karmi Pikkma. Dramaturg on Hendrik Kaljujärv, loovprodutsent Greeta Võsu ning produktsiooni assistent Gertrud Soone.

"Bakhandid" jõuab lavale kuus korda maikuus. 6. mai etendusele järgneb vestlus lavastajatega. Lavastus on osa Tartu 2024 kultuuripealinna põhiprogrammist.