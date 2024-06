Elektron.arti hooaja lõpetab Marta Vaariku ja Gregor Kulla ühistöö

"Viis gestuuri …" on etendusasutuse Elektron.art sari, mille üks eesmärk on eri alade kunstnikud kokku viia, et koos läbida kohtumine hall-alal ja jõuda teadvustatud veani, jagades seda žesti publikuga.

Seekord said Elektron.art-is esmakordselt kokku helilooja ja kirjanik Gregor Kulla ja kunstnik ja näitleja Marta Vaarik, kes ei olnud varem koostööd teinud, kuid leidsid ootamatult kiiresti ühise väljendusviisi.

"Sündmusel räägime suud lõplikult puhtaks," ütleb Vaarik. "Saab kuulda klatši, mida laiem avalikkus pole varem kuulnud. Kriitikanoolte alla langeb nii klassikalise muusika kui ka teatrimaailm, ühe meediaväljaande peatoimetaja ja palju muud."

"Ausa jutu kõrval teeme seda, mida meile teha meeldib ja jutu kõrval on ka paljut, mida vaadata," lisab Kulla. "Üritame välja selgitada, kellel kõlbab olla kunstnik, kellel influencer ja mis neil õieti vahet on."

Tegemist on hooaja viimase gestuuriga, mis on Elektron.art-i viiest üritusest koosnev pilootsari. Projekt on sündinud kestvast dialoogist kaaskunstnikega, mille tulemusel jõuti tõdemuseni, et kohalik etenduskunstide maastik vajab katsetamisruumi ja alternatiivseid formaate kunstiteoste edendamiseks.

Gregor Kulla ja Marta Vaarik esitavad oma ühistööd neljapäeval, 13. juunil kell 20 nii veebi vahendusel kui ka füüsiliselt Elektron.art kunstisaalis.