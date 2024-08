Ilmus Gregor Kulla proosaluulekogu "Peenar"

Kuidas on olla noor intellektuaal väikese postsovetliku riigi kitsukesel kultuuriväljal? Kuidas on olla kväär eelarvamustest palistatud ühiskonnas? "Peenar" pakub neisse küsimustesse toore ja samas üldistusjõulise sissevaate: minategelane loob ühiskondlikult ja poliitiliselt provotseerivaid teoseid, käib festivalidel, joob sojajooki ja vaatab Netflixi, aga kõige lahedamatest tegemistest on ta ikkagi välja jäetud, keegi teda kuskil alatasa sõimab ja ta pilte ei laigita kunagi piisavalt.

Gregor Kulla on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni eriala, kirjutanud kultuurikriitikat, pälvinud 2021. aastal Sirbi laureaadi tiitli ning 2022. aastal Värske Rõhu aastapreemia ja Esimese Sammu kirjanduspreemia.

"Peenra" esitlused toimuvad 13. augustil kell 20.00 Tartu Kirjanduse Majas, kus autoriga vestleb kunstnik Nele Tiidelepp ning musitseerivad Karl Jõgi ja Katrin Aller, ning 16. augustil kell 19.00 Tallinnas Paavli Kultuurivabrikus, kus autoriga vestleb tõlkija Maria Esko ning esineb rahvakunstiansambel Õnn.

"Peenra" toimetaja on Tõnis Vilu, küljendaja Mette Mari Kaljas ning illustratsioonide autor Kris Lemsalu.

Katkend:

möödunud nädalal panid vesta baari püsikad minu om-i

(buddha) proovile jooksid nelja või viiekesi mäest alla ja

andsid molli alustasid minu kahest sõbrast nii et nägu verine

hüppasin eest ja hakkasin löömamehi ja üht naist murelikult

kuid rangelt maha rahustama nad tahtsid et me ära läheks

aga meil oli selleks sõbra prille vaja mis talt rusikaga näost

löödi minu oi kui malbe hääle peale olid nüüd kõik mure-

likud aitasid prille otsida rääkisid mürgisest mehelikkusest

ja andsid kotiga kartuleid ja õunu koju kaasa

hästi nõme kui öeldakse ole aus mis maailmas see võimalik

on lihtsalt nii loll muidugi tuleb oma tunnetega aus olla

amen sister aga sageli juhtub et ei tee vahet kas tuju või

tunne kolleeg nele ütles et ma ei kataks omi õlgu ära mul

on ilusad õlad vastasin et ma tean aga niimoodi pole minust

ilus öelda

mõtle kui hea ei peagi mediteerima sest ma lihtsalt ei saa

enam hingata mõlemad sõõrmed on täiesti kinni olen tänulik

kui üks lahti läheb ja magada saan päriselt õnnelik

woke trans kirjandus täiesti kinnise ninaga ka kõige hoogsam

atmen ei aita keegi oli ostnud quixxi mis on täiesti tarbetu

laman voodis litsun quixxi ninna silmast ja ninast voolab vett

vaatan lauaäärel täis pokaali valge veiniga mida ma ei viitsi

juua ei taha raamatut läbi lugeda

magama ka jääda ei saa

võta väike ramen see sobib sulle ütles klienditeenindaja

mis mõttes sobib mulle

elu teises etapis vaatab ema

juhul kui sul on ema

sinu soovitatud netflixi seriaale aga venekeelsete subtiitritega

käisime sõbraga väljas ta ei joonud sest tunneb et ei suuda

piiri pidada sihitu teisipäev ütles et mõni võtab alles kolme-

kümneselt midagi ette

nii kaua lihtsalt solistab

paavo matsin ütles meie kõrval trepil et pärlid peavad maha

jääma näitas käega et pärlid jäävad maha siis võib alkohol

on parim lõdvesti minu oboeõpetaja soovitas mul pärast

pikka päeva õlut juua sest see pidi kõige kiiremini huuled

ära relaxima

mõnda aega mõelnud kas vaatan viimastel kuudel teistele otsa

sellepärast et julgen või on mul lihtsalt ükskõik vist natuke

üht ja natuke teist või natuke siit ja natuke sealt

lugesin virginie despentes'i ja tartusse koju jõudes sain aru

ta on mu ema

kuulu järgi tundub et päris paljud tuttavad on veendumusel

et olen narkar messivad et nad on minu jaoks alati olemas

guys i'm just high on life…

tahaks hoomata seda viha mida kolleegid klassikalised muusi-

kud minu vastu tunnevad songin nende peenart ja situn

nende õuele

käin jooksmas aga korterikaaslane lõhkus boileri lõplikult

ära nii jooksen siis kuus kilti ringiga kanutisse pessu ja siis

jala või trammiga kopli maximasse kus pole kunagi sittagi

täna käisin enne kanutit solaarises ostsin täiesti higiselt littelli

eumeniidid ja kodust läksin ekkmi kus sain teada et näite-

kunsti sihtkapital andis teises jaotuses ühe loometöötoetuse

mis läks pimedate laste lavastuse ettevalmistamiseks

mul on internetiga selline love hate relationship

ühtlasi minu ainus sexual relationship sest i watch porn

sain eka lõpupeol kõige konstruktiivsema kriitiku preemia

minu malbe hääl

mu sõber on mu ees kolm neli korda end deliiriumisse joonud

viimane kord juhtus see jupiga ma ei teadnud et mdma võib

inimese deliiriumisse viia

ta on psühhoosis valdavalt ohutu räägib seosetut juttu

kontakti temaga väga ei saa telefoni võtsin talt ära üks kord

püüdis maakodus seina jalgadega maha lüüa

teine kord lõhkus minuga maadeldes mu arvuti ära samal

ajal rääkis mingist tööde lõpetamisest sest arvas et ma olen

temaga objektil ja viimane kord laamendas köögis kohvi-

jahvati oli kraanikausis hall vedelik maas ma ei valvanud teda

ajasin ta bändikaaslasele keelt kurku tal pole sellest aimugi

loodan näha sõpru kes mind ignoreerivad rlslt nende pärast

lähen peole

suitsupausil räägitakse kui hea oli viimane lugu seitse minutit

sündil muutumatut laskuvat helilaadi täielik minimalismi

loosung mitte keegi ei söanda öelda sepa turu kulvin gleini

nähes et see lihtsalt meeldib mulle aga muusikas kopeerimist

kiidetakse sest see "kuidagi kõnetab" miks ei tea ma kogu

aeg mõtlen et mida muusikast kuulatakse mida muusikas

kuulatakse suitsupausil näevad nad kõik nii head välja mina

tean aga ei ütle

rahulik on olla peol sõbraga kes must tüdinud

see on praktiline sõprus vaikne nii hea

kuulan rahmaninovi variatsioone paganini teemale häbiga

sest see on overplayed aga krt hea

kas täna kirjutatud virtuoossetele paladele vaadatakse

ka saja aasta pärast tagasi

manitsetakse heitunult töökaaslasele et vanasti olid

isegi efekttükid läbikomponeeritud mis saab

ka saja aasta pärast

minu kõige loomingulisem aeg on siis kui jalutan peolt üksi

koju või kui hommikul on leebe pohmell ma kirjutan oma

notesid umbe igasugustest ideedest

ideas are all i have

üht asja ma vihkan ja see on moraalitsemine

ma libastun väga tihti aga within väga within

kõigel on oma aeg ja koht vihkan et pean seda endale ja

teistele pidevalt meelde tuletama näiteks proovis et halloo

me oleme proovis mitte krdi hauka laadal

kureerin ühismeediat oma kultiveeritud maitse järgi

teen ühiskondlikult ja poliitiliselt provotseerivaid perfor-

mance'eid lähen oma tekstides "sügavuti"

kompositsioonides uurin kväär-enesemääratlust speaking

for the community võtan vastutust

nii oluline see kõik on nii oluline nii oluline

niioluline niiolul inenii