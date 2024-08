Eestit esindavad noorte Põhjamaade heliloojate festivalil Gregor Kulla ja Can Etterlin

Helilooja ja multitalent Gregor Kulla esitleb festivalil elektroakustilist teost "Draaag her". Helikunstnik Can Etterlin esitleb kohaspetsiifilist teost "How // to become" Ställbergs gruva kaevanduses.

UNM festival esitleb alates 1946. aastast uue generatsiooni heliloojate ja helikunstnike loomingut. Festivali korraldab igal aastal erinev Põhjamaade riik. 2024. aasta festivalil tuleb esitlusele ligikaudu 40 teost Põhja- ja Baltimaadest.

Ung Nordisk Musik Festival toimub 19.08-–24.08.2024 Örebro linnas, Rootsis. Sissepääs enamikele kontsertidele on tasuta.