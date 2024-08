Stockholmis toimub Alisson Kruusmaa uudisteose esiettekanne

Stockholmis toimuval Baltic Sea Festivalil, mis on üks Euroopa olulisemaid klassikalise muusika festivale, tuleb Tõnu Kaljuste juhatatud Tallinna Kammerokestri esituses maailmaesiettekandele Alisson Kruusmaa uudisteos "And If I Had A Dream".

Eile, 15. augustil andsid Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester selle suve viimase kirikukontserdi Hageri kirikus Raplamaal, kus oli võimalik kuulata kava, millega muusikud esinevad 29. augustil Stockholmis Baltic Sea Festivalil.

Baltic Sea Festival on Euroopa üks suurimaid ja olulisemaid klassikalise muusika festivale. Selle tänavune temaatika keskendub unistustele ja ideedele. Korraldajad nimetavad eestlaste kontserti festivali üheks tipphetkeks.

Kontsert 29. augustil Stockholmis kannab pealkirja "Tallinna Kammerorkester interpreteerib Saariahot ja Pärti" ning publikule lubatakse, et kõlab peamiselt Eesti heliloojate looming. Kavas on Ester Mägi, Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür ja Heino Eller kõrvuti Kaija Saariaho, Marianna Martineze teostega. Eesti muusikaelu olulise sündmusena toovad Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester sel kontserdil maailmaesiettekandele Alisson Kruusmaa uudisteose "And If I Had A Dream", mille noor eesti helilooja kirjutas festivali tellimusel.

"Minu jaoks haakub käesolev teos temaatika osas äsjavalminud balletiga "Valgus maailma lõpust", mis tuleb samuti esiettekandele algaval sügishooajal. Mõlemad teosed mõtisklevad vana maailma hävimise ning uue maailma tekkimise võimaluse üle. Tajun, et nii mõnigi muusikaline impulss sai alguse balletist ning jätkub Tallinna Kammerorkestrile kirjutatud uudisteoses," kommenteeris Kruusmaa.

"Kuna tegemist on spetsiaalselt festivali enda tellimusega, oli mulle muusika kirjutamisel algimpulsiks ette antud nii teose pealkiri kui ka üleüldine idee hetkeolukorrast maailmas, uute suundade ja lahenduste otsingutest ning lootusest ja unistusest paremasse maailma. Loodan, et muusika kannab neid mõtteid edasi, ent jätab siiski kuulajale ruumi ja vabadust ka iseenda mõttepeegeldusteks," rääkis autor.

Alisson Kruusmaa sõnul komponeeris ta oma uue teose spetsiaalselt Tallinna Kammerorkestri kõla ja koosseisu silmas pidades. "Eriliselt võiks välja tuua ehk soolotšello, kellel on teoses kandev roll."

Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkestri kontserti 29. augustil algusega kell 20 Baltic Sea Festivalil kannab üle Eesti Klassikaraadio.