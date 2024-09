Pildid: Tallinna kammerorkester pühendas hooaja avakontserdi Arnold Schönbergile

"Tänapäeval, kus dissonantsus on uudisloomingus pigem standard kui erand, tuleb meil nii mängijate kui kuulajatena rännata maailmasõdadest puutumata vanasse Euroopasse, kus ei eksisteerinud veel pea ühtki ebakõlalist teost ning kujutleda, millist raputavat kontrasti lõi Schönberg oma muusikaga," ütles kontserdi eestvedaja ja Tallinna Kammerorkestri kontsertmeister Robert Traksmann.

Traksmanni sõnul on märgiline, et lõppenud nädalal tähistas oma sünnipäeva ka Arvo Pärt. "Nad on kui ühe mündi kaks külge – Arnold avas maailmale uksed dodekafoonia keerdkäikudesse, Arvo tõi meid nendest ise läbi seigelnuna tintinnabuli kirgastunud valguse kätte."

"Kava oli kokku pandud, viimaks inimesed sisekaemuslikku pimedusse läbi Schönbergi dodekafooniliste meistriteoste, millele järgneb lunastus tema hingematvalt kaunis hilisromantilises keelpilliteoses "Kirgastunud öö"," ütles Traksmann.

Tallinna Kammerorkester oli avakontserdil laval erinevate kammerkoosseisudega, samuti esinesid viiuldaja Katariina Maria Kits-Reimal ja pianist Rasmus Andreas Raide. Kontserdi valguskunstnik oli Priidu Adlas.