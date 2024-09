Ave Tölpti kultuurisoovitused: Haldi, Pärdi Päevad, Foto Tallinn ja kirjastus Puänt

Pärdi Päevad

2. kuni 11. septembrini Jaani kirikus

Seekord kõlab Pärdi Päevade raames ka suurmeistri Anton Bruckneri looming, nimelt helilooja 200. sünniaastapäeva tähistamiseks. Kunstilise juhi Tõnu Kaljuste sõnul sobib Bruckneri ja Pärdi kirikumuusika imeliselt ühte kavva ja nende mõlema heliloomingu "juurestik" on saanud toitu muusikaajaloost, eriti barokimeistritelt. Seega on meil võimalus tähistada kahe meistri loomingut ja aastapäevi.

Festival kulmineerub 11. septembril aset leidva sünnipäevakontserdiga, mis tähistab Pärdi 89. sünnipäeva ja kus Tõnu Kaljuste juhatamisel astuvad publiku ette Hans Christian Aavik, Andres Kaljuste, Sophia Rahman ja Tallinna Kammerorkester. Lisaks pälvis Kaljuste Brigitta festivali lõppkontserdil ka Tallinna esimese audirigendi tiitli.

Lisaks soovitan festivalidest vaadata kindlasti tuleva Sügisjazzi kava, mis vältab 7.–29. septembrini.

6. kuni 8. septembrini Kai kunstikeskus

Foto Tallinn on iga kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline fotokunstimess, mis tutvustab tipptasemel žürii poolt välja valitud uusimat kaasaegset fotokunsti ja loob kunstipublikule võimaluse näha, osta ja koguda värsket fotokunsti. Mess toimub juba 11. korda.

Messi raames saab veel osaleda kuraatorituuridel, kohtuda kunstnikega, kuulata vestlusringe ja palju muud, näiteks toimub ka kunstnikufilmide programm, kus linastuvad viis erinäolist filmi. Eksponeeritud on 35 fotokunstnike teosed.

Võib olla täiesti kindel, et kunstikogu saab väärt täienduse või kunstimeel kamaluga inspiratsiooni!

Haldi & ans Flamingo "Õige aeg" albumi esitluskontsert

13. septembril Paavli Kultuurivabrikus

Eestikeelse soul'i värskeima ansambli Haldi & ans Flamingo esitluskontserdid, mis toimuvad nii Tallinnas Paavli Kultuuriklubis, Pärnus Wunderbaaris ja Tartus Genialistide Klubis. Haldi loomingut on mängitud ka juba välismaistes raadiojaamades, rääkimata kodupubliku menust, millel on potentsiaali järjest kasvada ja saada meie järgmiseks edulooks.

Just nendelt kontserridelt saab soetada ka Funk Embassy alt ilmuva ahjusooja vinüüli. Ideaalne viis suve lõpetamiseks ja kuldse sügishooaja saabumise tähistamiseks, viies end Eesti kuldaja estraadi radadele, tohutult siira ja kvaliteetse esitluse ning mahedalt siidiste meloodiate saatel.

Klassikaraadio saatesari "Kõik nad on elada tahtnud"

Järgmised osad eetris 8. ja 15. septembril

Saated on salvestatud varasuvel ja toovad meieni lood Eesti surnuaedades, avades elu nendes paikades ja sealsetest puhkajatest. On väga eriline, et Tõnu Õnnepalu neid lugusid sisse loeb, taustal lindude siristamine, avades nii loomulikult ja hinge paitavalt oma põhjatuid teadmisi, tundmusi ja mälestusi.

Juttu on nii pastorite korraga tagasihoidlikust ja suurejoonelisest elust, metsikus kultuurikihis seiklemisest, kultusromaani "Paradiis" tegelastest kui ka uutes osades eksootilise lõhnaga pukspuupõõsastest. Läbi saatesarja saab teada Eestimaa puhkepaikade olemusest ja kestvast elust nendes lummavates paikades, mis on täis nii mitmekülgseid lugusid ja pakuvad ka läbi mikrofoni erilist atmosfääri.

Puänt kirjastuse raamatud

Kirjastus Puänt raamatuvalik on kureeritud alati kõrgel tasemel ja ilmuvad raamatud tekitavad alati ootusärevust. Värskelt on neilt ilmunud ka minu raamatukapil koha sisse seadnud Rosa Montero raamat "Oht olla täie mõistuse juures", mis avab meile õhkõrna piiri geniaalsuse ja hullumeelsuse vahel läbi nii suurkujude elulookirjelduste kui ka uuringutele ja oma kogemustele tuginedes ning Janika Läänemetsa luulekogu "Linnupetja", mis on võrratu oma kujundirikka keele poolest.

Muide, ka mõlema raamatu kujundus on pilkupüüdev ja trükk nauditav. Küll on kahju, et Telliskivi Loomelinnaku pood oma uksed sulges, aga nüüd tulebki hoida tervamat pilku peal nende kirjastuse tegevusel, mis toidab meid ikka edasi ja kütkestab vaimu oma teadliku valikuga!