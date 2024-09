Pildid: segakoor Latvija tõi Jaani kirikus publikuni Pärdi ja Bruckneri teosed

Austria hilisromantiku ja Eesti nüüdismuusikahelilooja peamiselt vaimulikel tekstidel põhinevad teosed tulid ettekandele Balti riikide professionaalsete kooride koostööprojekti raames.

Kontserdil kõlas:

Arvo Pärt

- "Da pacem Domine"

- "Morning Star"

- "Nunc dimittis"

- "The Deer's Cry"

- "Which Was the Son of ..."

- "Alleluia-Tropus"

- "Bogoróditse Djévo"

Anton Bruckner

Motetid:

- "Ave Maria", WAB 6

- "Locus iste", WAB 23

- "Am Grabe", WAB 2

- "Totenlied" nr 1 ja nr 2 WAB 47, 48

- "Du bist wie eine Blume", WAB 64

- "Das edle Herz", WAB 66

- "Christus factus est", WAB 11

2.–11. septembrini toimuvate Pärdi päevadega tähistab Nargenfestival helilooja Arvo Pärdi 89. sünnipäeva. Pärdi päevad jõuavad 17 kontserdi ja 8 erineva kavaga kirikutesse ja kontserdisaalidesse üle Eesti.