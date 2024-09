Pärdi päevadel kuuleb helilooja muusikat barokkpillidel

Arvo Pärdi sünnipäevaga koos tähistatakse seekord Anton Bruckneri 200. sünniaastapäeva. Pärdi päevade kunstiline juht Tõnu Kaljuste ütles, et mõlema meistri muusika on saanud toitu muusikaajaloost ja eriti baroki-meistritelt.

Eesti kollektiivide kõrval on publiku ees Põhjamaade juhtiv barokk-orkester Concerto Copenhagen, kes musitseerib ajastu pillidel, mis sobivad hästi ka Arvo Pärdi loomingu mängimiseks.

"Kui mõtlen nendele hetkedele, kus Arvo Pärt ümiseb või laulab või räägib nendest fraasidest, mis ta on kirja pannud, ja nendest tintinnabuli häältest ja meloodiatest, siis tihtipeale hõljub ta niisuguses muusikalises tunnetuses, mida on klassikalise poognaga sageli raske kätte saada," selgitas Kaljuste.

"Ja kui teada, kuidas barokk-poogen ja instrumendid kõlavad, siis ma otsustasin katsetada, et kuidas see otse kõlaks, et ei ole tarvis enam midagi ümber mõelda, vaid see tuleb naturaalselt," lisas ta.

Festival kestab 11. septembrini.