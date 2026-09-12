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Galerii: Tallinnas toimub kümnes Kirjandustänava festival

Kirjandus
Kirjandustänava festival
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61 pilti
Kirjandus

12. septembril toimub Tallinnas Kadriorus Kirjandustänava festival, mis toob kokku erinevad kirjandusega tegelevad organisatsioonid. Festivali põhiprogrammis on ennekõike elav klassika ja sel aastal ka eriti palju noori autoreid.

Tänavu on festivali märksõnadeks "Tõde ja õigus" 100, Viivi Luik ja Betti Alver, "Mäeküla piimamehe" hobuvanker, Heljo Männi armastatud tegelaskujude kostüüminäitus, Tuglase maailmalõpu saar, palvenäitus, meditatsiooniala ja palju muud.

Festivalil toimub ka traditsiooniline verandakontsert, kus sel aastal esineb Mari Kalkun, teatrid tutvustavad uue hooaja programme ning kohal on raamatukogubuss Katariina Jee. Lastele on festivalil sel aastal kaks ala, üks Tammsaare, teine Vilde muuseumi juures, kus saab kohtuda Sipsiku ja Lotte sõbra rännukoer Klausiga. 

Festivali lõpetab Betti Alveri 120. sünniaastapäevale pühendatud Punase vihmavarju teekond ning luulepiknik, mis sel aastal toimub luigetiigi ääres. "See tundus kõige sobivam koht, arvestades, et autor, kellele on tänavune luulepiknik pühendatud, on Viivi Luik." Juubilar on ka ise kohal ja loeb talle olulisi luuletekste, Viivi Luige loomingut esitab Kersti Kreismann. Muusikaga astub üles Tõnis Mägi.

Toimetaja: Annika Remmel

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