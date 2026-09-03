Galerii: Pärdi päevad avasid filharmoonia kammerkoor ja Academy of Ancient Music

Üle 50 aasta tegutsenud ning 18. ja 19. sajandi muusika ajastu instrumentidel esitamiseks loodud orkester on võtnud suuna tellida ka nüüdisheliloojatelt uusi teoseid ning kaasaja repertuaari esitamine ja salvestamine pole neile võõras.

Tõnu Kaljuste juhatusel tulid esitusele Johann Sebastian Bachi sajandeid kestnud looming kõrvuti nüüdisaja meistri Arvo Pärdi muusikaga.

2.-11. septembrini toimuvate traditsiooniliste Pärdi päevadega tähistab Nargenfestival helilooja Arvo Pärdi 91. sünnipäeva.

Pärdi päevad on 17 kontserdi ja 8 erineva kavaga jõudmas kirikutesse ja kontserdisaalidesse üle Eesti: Tallinnasse, Narva, Tartusse, Rakverre, Pärnu, Viljandisse, Laulasmaale, Viimsisse, Haapsalusse, Paidesse, Kuressaarde, Kärdlasse ja Raplasse.