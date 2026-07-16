Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga
Sel sügisel jätkub kultuurisaade "Kirjandusministri juures", kuhu sel hooajal tuleb külla kaheksa kirjanikku, kelle hulgas on nii nooremaid kui ka juba kogenud autoreid.
Sügishooajal kohtuvad kirjandusminister Mart Juurega Jan Kaus, Ülo Tuulik, Mehis Heinsaar, Olavi Ruitlane, Brigitta Davidjants, Aliis Aalmann, Vladislav Koržets ja Lilli Luuk.
Kultuurisaade "Kirjandusministri juures" alustas 2022. aastal, mille jooksul on tal külas käinud tõelised Eesti kirjanduslegendid kui ka põnevamad hääled siinselt kultuurimaastikult. Raamatuaastal jõudis vaatajate ette ka eriprojekt "Presidendi raamatuklubi", kus koos kirjandusministriga vedas saadet president Alar Karis.
"Kirjandusministri juures" uus hooaeg jõuab ETV ja ETV2 vaatajate ette sügisel.
Toimetaja: Kaspar Viilup