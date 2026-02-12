X!

Contra: Lätis tuntakse Eesti kirjandust rohkem kui meil Läti kirjandust

Kirjandus
Foto: Ken Mürk
Kirjandus

Kultuurisaates "Presidendi raamatuklubi" on sel korral vaatluse all Contra tõlgitud läti kirjaniku Guntis Berelise teos "Härra Heideggerile meeldivad kassid ja teisi jutte". Contra tõdes, et Lätis tuntakse Eesti kirjandust paremini ning lisas, et Kivirähki uusi teoseid tahetakse seal väga.

Põhjusi, miks 2025. aastal samuti omakeelse raamatu 500. sünnipäeva tähistanud Läti kirjandusest sai välja valitud just Berelise teos, on president Alar Karise sõnul mitu. "Selle on välja andnud Loomingu Raamatukogu, mis tegutseb 1950. aastate lõpust. Ma ei tea, kas toona sellele niimoodi mõeldi, aga enamuses on seal ilmunud väliskirjandus, mida ei tohtinud sügaval nõukogude ajal raamatuna välja anda. Siis leiti ajakirjavorm, mille kaudu parim välismaa kirjandus Eesti lugejani jõudis," rääkis Karis.

"Kes on seda raamatut juba lugenud, siis sobitub see muidugi tänapäeva maailma väga hästi. Seda peab mitu korda lugema. Ma ei tea, mitu korda Contra seda luges enne, kui tõlkima hakkas, aga siin on nii palju absurdi, et väga vahva raamat," rääkis Karis 2018. aastal Lätis ning 2022. aastal Eestis ilmunud teosest.

Contra sõnul lummas teda juba Berelise kogu esimene jutt. "Ja siis, kui juba tundus täiesti lummav, siis keerati veel vint peale ja siis mul oli selge, et ma tahaksin seda kuhugi kirjastamiseks pakkuda. /.../ Tahtsin neid Eesti lugejale edasi anda, sest need on natukene justkui õudusjutud, mõni ütleb muidugi et palju õudusjutud, aga tegelikult on igal lool sees iva meie igapäevaelust," märkis Contra.

"Presidendi raamatuklubis" on külas Contra Autor/allikas: Ken Mürk

"Berelis on selline huvitav tegelane, kes oli pikka aega eelkõige tuntud kui kirjandusajaloolane ja kriitik. Ta hindas tihtipeale žüriides ka teiste raamatuid. Oli üks konkurss, kus ta ütles, et millelegi ei ole auhinda anda. Ja nagu ikka kirjanikud tihti kriitikule ütlevad, öeldi ka talle, et kirjuta siis ise paremini. Berelis ütles, et eks ma siis kirjutan," selgitas Contra, kelle sõnul oli raamatut väga hea tõlkida, sest oli tunda, et Berelis teab, kuidas kirjutada.

Karise sõnul õpetab "Härra Heideggerile meeldivad kassid ja teisi jutte", et maailm ongi väga kirju. "Tuleb silmad lahti käia. Mitte otsida seda, mida kuskil näha saab, vaid seda, mis seal on. Teinekord ongi seal kõik teistmoodi," märkis Karis.

Karis lisas veel, et igas jutus on väga palju huvitavaid elemente. "Üllatavad on ka kõik lõpud, kuhu lood jõuavad. Võtad järgmise loo ja vaatad, kui naljakaks võivad asjad veel minna. Jah, natukene õudust on ka. Tapetakse ja surrakse, aga see on hoopis teistsuguses soustis. Berelis ei ole kindlasti tüüpiline läti kirjanik, kui palju Eesti inimene üldse läti kirjanikke teab. Mõni üksik nimi võib-olla, aga ehk ongi Berelise kogu hea algus," leidis Karis.

"Presidendi raamatuklubis" on külas Contra Autor/allikas: Ken Mürk

Ka Contra on Eesti raamatukogusid külastades pannud tähele, et seal ei ole tihtipeale ühtegi värskemat Läti kirjandusteost. "Teistpidi on hulga paremini. Ma ei tea, kas seal osatakse paremini Eesti kirjandust esile tuua või on lihtsalt meie teosed paremad," naeris luuletaja ja tõlkija. "Andrus Kivirähk on lätlaste hulgas väga armastatud. Iga tema raamatut tahetakse, tehakse neist ka etendusi."

President Alar Karis tõdes, et on varem rektorina mõelnud sellele, et Eestis võiks koolides õpetada ka naaberriikide Soome ja Läti keelt. "Ega soome keelt enam ka paljud ei oska. Naabrite keel võiks kuskil kavas kirjas olla, et kasvõi otsa peale saada. Tehisaru tulekuga võib see keeleõppimine olla muidugi nii lihtne, et ühel hetkel on see läti keele õppimine tilu-lilu ja saab neile rohkem naha vahele pugeda."

Karis mainis ka Läti presidendile, et Läti kirjandus on talle väga hingelähedane ja käis välja ka idee, et Läti president peaks nüüd Eesti kirjandust hakkama lugema. "Olen raamatuaastal kõikidel suursaadikutel ja kuninglikel peadel palunud soovitada mõnda teost oma riigist. Mõned neist on juba ka tõlgitud, osa ei ole. Kui riiul saab raamatuid täis, siis vaatame, kust me neid tõlkijaid leiame. Asi kipub olemagi tõlkimises. Käisin hiljuti ka ühes kaugemas riigis kui Läti, raamatukogus, seal mulle laoti Eesti kirjandust ette, aga pool sellest on meil vist punakirjanikena keelatud. Nende ettekujutus Eesti kirjandusest jääb 1950. ja 1960. aastatesse," märkis Karis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Presidendi raamatuklubi", saatejuht Mart Juur

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:37

Pildid: Draakoni galeriis avati Riin Maide näitus "Ääremärkuste arhitektuur"

09:21

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek

09:19

Pildid: Hobusepea galerii avati Maria Izabella Lehtsaare näitus "Jänesed paitavad su pead"

09:08

Otse kell 10: muuseumide aastaauhindade konverents

08:05

Contra: Lätis tuntakse Eesti kirjandust rohkem kui meil Läti kirjandust

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

EKA-s avatava maastikuarhitektuuri õppekava juht: töökäsi on puudu

11.02

Pildid: üliõpilastele anti üle viimased autoritasudest rahastatud Wiiralti stipendiumid

11.02

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

11.02

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.02

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

10.02

Merit Maarits: kuhu minna pärast Spotifyd?

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

Pildid: üliõpilastele anti üle viimased autoritasudest rahastatud Wiiralti stipendiumid

11.02

John Legend esineb sel suvel Tartus

11.02

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

11.02

EKA-s avatava maastikuarhitektuuri õppekava juht: töökäsi on puudu

11.02

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

09.02

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

09.02

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo