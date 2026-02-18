Galerii: viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas Andrus Kivirähk

17. veebruaril on ETV eetris viimane osa kultuurisarjast "Presidendi raamatuklubi", kus on külas möödunud aasta lõpus teose "Eesti rahva uued jutud" avaldanud Andrus Kivirähk.

Lisaks autorile ja president Alar Karisele on saates külas ka kirjanik ja karikutarist Ave Taavet. Saatejuht on Mart Juur

Stuudios on külas ka 2024. aastal alustanud Õuelastehoiu kogukonna raamatuklubi, kes seni luges ainult naisautoreid, kuid nüüd tegi "Presidendi raamatuklubi" saate jaoks erandi.

Viimane "Presidendi raamatuklubi" on ETV eetris 17. veebruaril kell 22.25.