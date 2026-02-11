Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on külas Contra

Kultuurisaates "Presidendi raamatuklubi" on sel korral vaatluse all Contra tõlgitud teos "Härra Heideggerile meeldivad kassid ja teisi jutte".

Saates uuritakse lähemalt Loomingu Raamatukogus ilmunud 2022. aastal ilmunud jutukogu "Härra Heideggerile meeldivad kassid ja teisi jutte", mille autor Guntis Berelis. Külalised on kirjanik ja teose tõlkija Contra ning läti keele õppejõud ja tõlkija Ilze Talberga.

Saates on külas ka 2023. aastast koos käinud läti kirjanduse tutvustamisele keskenduv raamatuklubi Ilze Talberga eestvedamisel.

"Presidendi raamatuklubile" tõmbab joone alla 18. veebruaril saade, kus uuritakse lähemalt Andrus Kivirähki mullu ilmunud jutukogu "Eesti rahva uued jutud".

Kultuurisaate "Presidendi raamatuklubi" saatejuht on Mart Juur. Saade on ETV eetris kolmapäeval kell 22.25.