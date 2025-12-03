Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

Kaur Riismaa ütles, et kui midagi teed hästi, siis ära tee seda tasuta. "Eesti kirjandus pere-eelarves on katastroof, ma ei ole ühtegi romaani kirjutanud selleks, et võita mingit konkurssi, aga "Väsinud valguse teooriaga" juhtus see, et ma panin tähele, et kui natukene pingutan, siis saan tähtajaks valmis, ning kui ma peaksin mingi auhinna saama, siis mul on võimalik, mida tagasi teenida," selgitas ta.

Saatekülaliste kõrval on stuudios ka korporatsioon Filiae Patriae raamatuklubi, kes annab samuti Riismaa teosele oma kõrvalpilgu. "Presidendi raamatuklubi" juhib Mart Juur.

Tuleva aasta alguses võtab Alar Karis "Presidendi raamatuklubis" vaatluse alla nii läti kirjaniku Guntis Berelise "Härra Heideggerile meeldivad kassid ja teisi jutte", mida uuritakse koos tõlkija Contraga, kui ka Andrus Kivirähki värske jutukogu "Eesti rahva uued jutud", kus saatekülaline on ka autor ise.

"Presidendi raamatuklubi" on ETV eetris 3. detsembril kell 22.05.