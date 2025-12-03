X!

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

Kirjandus
Presidendi raamatuklubi. Detsember
Vaata galeriid
44 pilti
Kirjandus

Tänavu kevadel tunnustati kirjanike liidu romaanivõistluse peapreemiaga Kaur Riismaa käsikirjaga "Väsinud valguse teooria". Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" avatakse koos autori ning Riste Sofie Kääriga teose tagamaid.

Kaur Riismaa ütles, et kui midagi teed hästi, siis ära tee seda tasuta. "Eesti kirjandus pere-eelarves on katastroof, ma ei ole ühtegi romaani kirjutanud selleks, et võita mingit konkurssi, aga "Väsinud valguse teooriaga" juhtus see, et ma panin tähele, et kui natukene pingutan, siis saan tähtajaks valmis, ning kui ma peaksin mingi auhinna saama, siis mul on võimalik, mida tagasi teenida," selgitas ta.

Saatekülaliste kõrval on stuudios ka korporatsioon Filiae Patriae raamatuklubi, kes annab samuti Riismaa teosele oma kõrvalpilgu. "Presidendi raamatuklubi" juhib Mart Juur.

Tuleva aasta alguses võtab Alar Karis "Presidendi raamatuklubis" vaatluse alla nii läti kirjaniku Guntis Berelise "Härra Heideggerile meeldivad kassid ja teisi jutte", mida uuritakse koos tõlkija Contraga, kui ka Andrus Kivirähki värske jutukogu "Eesti rahva uued jutud", kus saatekülaline on ka autor ise.

"Presidendi raamatuklubi" on ETV eetris 3. detsembril kell 22.05.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

17:51

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

14:34

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

14:00

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

12:13

Klassikaraadio peatoimetajana alustab uuel aastal Miina Pärn

12:02

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

11:41

Galerii: Juhan Liivi muuseumi uus püsinäitus avab luuletaja omailma

10:55

Flow festivalil esinevad tuleval aastal PinkPantheress, Clipse ja Nick Cave

10:10

Sinefiil | Brasiilia revolutsionäärid, Ukraina sõdalased ja Prantsuse kinoanarhistid

10:06

Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

09:45

Üle pika aja Eestis esinev Aile Asszonyi: soolokontserdid on minu jaoks täiesti teisest maailmast

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

02.12

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

02.12

Kairi Look: meil on rikkalik pinnas, et kirjutada maailmale just enda lugu

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

12:02

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

30.11

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

10:10

Sinefiil | Brasiilia revolutsionäärid, Ukraina sõdalased ja Prantsuse kinoanarhistid

30.11

Eeva Mägi: selleks, et luua korda ja hakata lugu jutustama, peab kõigepealt olema ürgkaos

10:06

Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

02.12

Erika Salumäest rääkiv mängufilm jõuab kinodesse tuleva aasta veebruaris

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo