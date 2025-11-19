X!

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Jaan Aru "Ajust ja arust"

Kultuurisaated
Presidendi raamatuklubi. November
Vaata galeriid
59 pilti
Kultuurisaated

19. novembril eetrisse jõudvas kultuurisaates "Presidendi raamatuklubi" uuritakse lähemalt Jaan Aru 2017. aastal ilmunud teost "Ajust ja arust".

Koos kirjandusminister Mart Juure ning president Alar Karisega uurivad teost autor Jaan Aru ja Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Peter Pedak. Lisaks saatekülalistele on stuudios ka Noored Kooli 12. lennu vilistlaste raamatuklubi.

Järgmises "Presidendi raamatuklubi" saates on vaatluse all Kaur Riismaa teost "Väsinud valguse teooria", kus saatekülalised on autor Kaur Riismaa ning muusik Riste Sofie Käär.

"Presidendi raamatuklubi" on ETV eetris 19. novembril kell 22.05.

Toimetaja: Kaspar Viilup

