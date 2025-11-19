Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Jaan Aru "Ajust ja arust"

Koos kirjandusminister Mart Juure ning president Alar Karisega uurivad teost autor Jaan Aru ja Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Peter Pedak. Lisaks saatekülalistele on stuudios ka Noored Kooli 12. lennu vilistlaste raamatuklubi.

Järgmises "Presidendi raamatuklubi" saates on vaatluse all Kaur Riismaa teost "Väsinud valguse teooria", kus saatekülalised on autor Kaur Riismaa ning muusik Riste Sofie Käär.

"Presidendi raamatuklubi" on ETV eetris 19. novembril kell 22.05.