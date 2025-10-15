Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Elo Viidingu novellikogu

Elo Viidingu käsitleb oma 2024. aastal ilmunud novellikogus "Suurte hingede kannul. Pühendused" erinevaid elusaatuseid, alates neist, kes lahkuvad meie seast juba varases lapsepõlves, kuni nendeni, kes murduvad keskeas. Kõik tegelased on omamoodi unikaalsed, kuid neid ühendab nende hinge haprus, mis räägib rohkem kui nende ühiskondlikud rollid. Viiding ei järgi tavapäraseid novelli struktuure, vaid laseb end kanda mäluassotsiatsioonidel, luues unenäolise ja ujuva jutustuse, mis kutsub teid sügavamale mõistmisele.

Saates arutlevad lisaks presidendile ja Mart Juurele teose teemadel "Plekktrummi" saatejuht ning kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma ning kirjanik Triin Soomets.

"Presidendi raamatuklubi" on ETV eetris 15. oktoobril kell 22.00.