Pildid: "Presidendi raamatuklubi" hooaja avasaates on külas Maarja Undusk ja Leelo Tungal

Kirjandus
Kirjandus

Raamatuaasta puhul tänavu kevadel alustanud kirjandussaade "Presidendi raamatuklubi" jätkub ka sügisel nelja saatega. Sügishooaja avasaates, mis on eetris 17. septembril, on vaatluse all Maarja Unduski teos "Heleda mõtte laast".

Teose "Heleda mõtte laast" fookuses on Maarja Unduski ema, legendaarne luuletaja ja tõlkija Ellen Niit, kes lahkus meie hulgast 2016. aastal. Unduskil oli muude allikate kõrval kasutada ka rikkalik kodune arhiiv ja perekondlik pärimus. "Inimese elu igast päevastki oleks võimalik kirjutada terve raamat, nii et kirjutades tervest elust ühe raamatu on valik paratamatult subjektiivne. Lootkem, et Ellen Niidu olemus joonistub nende lehekülgede toel välja võimalikult eredal kujul," on autor ise öelnud.

Kirjandussaates "Presidendi raamatuklubi" on seni vaatluse all olnud juba näiteks Mati Undi "Sügisball", Urmas Vadi "Kuu teine pool" ning Sveta Grigorjeva "Frankenstein". Lisaks presidendile ja raamatu autorile on saates alati ka külaline, samuti on stuudios iga kord erinev raamatuklubi.

"Presidendi raamatuklubi" hooaja avasaade on ETV eetris 17. septembril kell 22.05.

Toimetaja: Kaspar Viilup

