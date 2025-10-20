Leelo Tungla "Seltsimees laps ja suured inimesed" pälvis Poolas lugejaauhinna

Natalja Gorbanevskaja, kelle järgi auhind on nimetatud, oli vene dissidendist luuletaja ning Angeluse preemia žürii esimene esinaine, kes suri 2013. aastal Pariisis. Preemiaga kaasneb ka kolmekuuline kirjandusresidentuur Wroclawis.

Angeluse kirjanduspreemia peaauhinna ning 35 000 euro suuruse rahalise preemia pälvis bosnia kirjanik Darko Civjetić.

Angelus on oluline rahvusvaheline preemia, mida poolakad annavad Kesk-Euroopa kirjanikele, varem on selle võitnud näiteks nobelist Svetlana Aleksijevitš, Oksana Zabužko, Serhi Žadan, Peter Esterházy.

Leelo Tungla "Seltsimees laps ja suured inimesed" andis Poolas välja kirjastus Wydawnictwo KEW, tõlkis Marta Perlikiewicz. Eesti keeles ilmus teos esmakordselt 2008. aastal, poolakeelne tõlge jõudis lugejate ette 2022. aastal.