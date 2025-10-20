X!

Leelo Tungla "Seltsimees laps ja suured inimesed" pälvis Poolas lugejaauhinna

Kirjandus
Leelo Tungal
Leelo Tungal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

18. oktoobril kuulutati Poolas välja Angeluse kirjanduspreemia laureaadid, preemia seitsme finalisti hulka jõudnud Leelo Tungla "Seltsimees laps ja suured inimesed" pälvis Natalja Gorbanevskaja nimelise lugejaauhinna.

Natalja Gorbanevskaja, kelle järgi auhind on nimetatud, oli vene dissidendist luuletaja ning Angeluse preemia žürii esimene esinaine, kes suri 2013. aastal Pariisis. Preemiaga kaasneb ka kolmekuuline kirjandusresidentuur Wroclawis.

Angeluse kirjanduspreemia peaauhinna ning 35 000 euro suuruse rahalise preemia pälvis bosnia kirjanik Darko Civjetić.

Angelus on oluline rahvusvaheline preemia, mida poolakad annavad Kesk-Euroopa kirjanikele, varem on selle võitnud näiteks nobelist Svetlana Aleksijevitš, Oksana Zabužko, Serhi Žadan, Peter Esterházy.

Leelo Tungla "Seltsimees laps ja suured inimesed" andis Poolas välja kirjastus Wydawnictwo KEW, tõlkis Marta Perlikiewicz. Eesti keeles ilmus teos esmakordselt 2008. aastal, poolakeelne tõlge jõudis lugejate ette 2022. aastal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:54

Kultuuriportaal soovitab: Wim Wendersi "Täiuslikud päevad" Jupiteris

10:32

Riia filmifestivali testlinastuste programmis esitletakse värskeid Eesti lühifilmiprojekte

10:28

Neljandat korda toimuv Banff mäefilmide festival keskendub sel aastal polaaraladele

09:21

Leelo Tungla "Seltsimees laps ja suured inimesed" pälvis Poolas lugejaauhinna

09:13

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

08:22

Keelesäuts. Pilvede kannul

08:00

Minu elu muutnud raamat | Viivi Luik ja "Tolmust ja värvidest"

19.10

Arvustus. Roomava teki all ei ole koll, vaid kunst

19.10

Märt Väljataga: Nobeli kirjandusauhinnast ja László Krasznahorkaist

19.10

Arvustus. Pantvangis publik

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.10

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

19.10

Martin Algus: loodan, et robotid ei võta inimestelt kirjutamise rõõmu

14.04

Kunstnik Anna Kõuhkna: ema on mulle olnud suureks inspiratsiooniks

19.10

Arvustus. Pantvangis publik

17.10

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

18.10

Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäituse "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

09:13

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

19.10

Arvustus. Roomava teki all ei ole koll, vaid kunst

17.10

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

19.10

Märt Väljataga: Nobeli kirjandusauhinnast ja László Krasznahorkaist

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo