ETV2 kultuurisügise avab "Plekktrumm"

"Plekktrummi" hooaja avasaates on Joonas Hellerma külaliseks Tallinna Linnateatri pikaaegne muusikajuht, laulja ja laulupedagoog Riina Roose.



Koos "Plekktrummiga" alustab ETV2s taas ka kultuuriteemasid kokkuvõttev "Päeva püük". Argiõhtuti kell 21.30 kogub "Päeva püük" kokku kultuurikillud ja -uudised, mida ERR-i lainetel on märgatud. Saadet teevad Aaron Thor Härm, Martin Kosseson, Kadi Priske, Coco Rõõmusaar, Mattias Lunge ja Kert Pallo.



21. oktoobril võtab kultuuristuudios taas koha sisse kirjandusminister Mart Juur. Saatesarja "Kirjandusministri juures" avab kohtumine Paul-Eerik Rummoga. Ees ootavad kohtumised veel Eva Koffi, Mart Kivastiku ja Kristiina Ehiniga.



Kirjandusministri erisaated "Presidendi raamatuklubi" jätkab ETV ekraanil 15. oktoobril, kui Mart Juur ja president Alar Karis käsitlevad Elo Viidingu raamatut "Suurte hingede kannul", seda koos autori enda ja Joonas Hellermaga.



Kirjandusele on pühendatud ka ETV2 laupäev, kus jätkuvad sarja "Kirjanduse aeg" kohtumised. 18. oktoobril on vaatajate ees briti kirjanik Daisy Goodwin, kellega saatejuht Anne Aavik räägib tema uuest romaanist "Diiva". Nädal hiljem, 25. oktoobril saab vaadata Rob Wilkinsi ja Kaupo Meieli vestlust.



Läbi nädala jõuab ETV2 ekraanile ka kirev valik filmidest ja sarjadest. 15. oktoobrist näeb ajaloolise põnevussarja "Kaabakatest kangelastest" teist hooaega, avahooaja leiab Jupiterist. Neljapäevad on ETV2-s pühendatud maailmakino pärlitele ja reedel aegumatule kinoklassikale. Kultuurisõpru kostitab ETV2 laupäeviti dokumentaalidega näitlejatest, kunstnikest ja muusikutest ning pühapäevad on traditsiooniliselt teemaõhtute päralt, mis tõstavad esile kodumaise kultuuriloo sünnipäevalisi. Erandiks on eelolev pühapäev, kui ETV2 vahendab koos ETV "Valimisteõhtuga" valimiste tulemusi viipekeeles.



Sünnipäevalisi peab ETV2 meeles ka nädala sees. Nii tähistab ETV2 täna, 13. oktoobril Heino Parsi 100. sünniaastapäeva dokumentaalfilmiga "Aja meistrid" ja valikuga Heino Parsi animafilmidest nii suurtele kui väikestele.



14. oktoobril tõstab ETV2 Jaan Tootseni 50. sünnipäeva puhul esile tema käe all valminud dokumentaale ja õhtusest kavast leiab dokumentaalsaate "Lasteööülikooli rännad", filmi "Vigala Sass – viimased lindid" ja "Õhtuintervjuu".