"Kirjandusministri juures" hooaja avasaates on külas Paul-Eerik Rummo

Kirjandus
Kirjandusministri juures. Paul-Eerik Rummo
Kultuurisaade "Kirjandusministri juures" alustab Mart Juure juhatusel 21. oktoobril uut hooaega, avasaates on külas kirjanik ja tõlkija Paul-Eerik Rummo.

Paul-Eerik Rummo ütles saates, et tema ei oska kunagi kellelegi midagi ette kirjutada. "Näiteks ma ei arva, et iga inimene peaks üldse raamatuid lugema, aga kui miski kisub teda kirjanduse või teatris käimise poole, siis on väga tore," sõnas ta ja lisas, et kultuuritarbimise pähemäärimine kõigile on iseloomu küsimus. "Mina olen selline, kes tahab teised inimesed rahule jätta, igaüks elab nii nagu oskab ja vajab."

Sügishooajal jõuab eetrisse neli saadet, lisaks Paul-Eerik Rummole ootavad ees kohtumised Eva Koffi, Mart Kivastiku ja Kristiina Ehiniga.

"Kirjandusministri juures" on ETV2 eetris teisipäeviti kell 22.00.

Toimetaja: Kaspar Viilup

